Νέα πτώση καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ALCO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 24% έναντι 25% τον Ιούνιο.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν οριακή άνοδο με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να φτάνει το 11,5% (από το 10,7%) και το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου 6,2% (από 5%).

Advertisement

Advertisement

Στα αξιοσημείωτα της μέτρησης της ALCO η αναρρίχηση της Ελληνικής Λύσης στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,3%

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) καταγράφονται οι εξής επιδόσεις στα κόμματα:

ΝΔ 24%

ΣΥΡΙΖΑ 6,2%

ΠΑΣΟΚ 11,5%

ΚΚΕ 7,1%

Ελληνική Λύση 9,3%

Νίκη 2,1%

Πλεύση Ελευθερίας 7,1%

ΜέΡΑ25 2,5%

Νέα Αριστερά 1,3%

Φωνή Λογικής 3,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%

Άλλο κόμμα 4%

Δεν έχω αποφασίσει 19%

Την ίδια ώρα αίσθηση ατιμωρησίας κυριαρχεί μεταξύ των πολιτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες στην δημοσκόπηση της ALCO δεν θεωρούν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, στο ερώτημα «πιστεύετε ότι με την εμπλοκή και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΟΧΙ 54%

ΝΑΙ 34%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Στο ερώτημα «από τις δύο λέξεις που θα σας διαβάσω, πείτε μου ποια θεωρείτε ότι χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση» απαντούν τα εξής:

Συγκάλυψη 74%

Διαφάνεια 14%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Στο ίδιο ερώτημα με δύο διαφορετικές επιλογές οι πολίτες απαντούν:

Advertisement

Αναποτελεσματικότητα 69%

Αποτελεσματικότητα 23%

ΔΞ/ΔΑ 8%

«Κίτρινη κάρτα» στην κυβέρνηση και για το Μεταναστευτικό – Τι λένε για την Εξωτερική Πολιτική

Όσον αφορά το Μεταναστευτικό οι πολίτες φαίνεται πως σε συντριπτικό ποσοστό βγάζουν «κίτρινη κάρτα» στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, στο ερώτημα «θεωρείτε αποτελεσματική την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΟΧΙ 71%

ΝΑΙ 17%

ΔΞ/ΔΑ 12%

Όσον αφορά την Εξωτερική Πολιτική της κυβέρνησης και το ερώτημα «θεωρείτε ότι με την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας» οι πολίτες απαντούν:

Advertisement

ΟΧΙ 62%

ΝΑΙ 25%

ΔΞ/ΔΑ 13%

Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία

Όσον αφορά στο ερώτημα «στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία», διαμαρτυρία απαντά το 57% και σταθερότητα το 34%.

Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα «τι συναισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα» οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι:

Advertisement

ΘΕΤΙΚΑ 19%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 42%

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 37%

ΔΞ/ΔΑ 2%











Το 61% δηλώνει ότι δεν το εκφράζει κάποιο κόμμα

Απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα εμφανίζονται οι πολίτες αφού σε ποσοστό 61% απαντούν ότι δεν τους εκφράζει κάποιο κόμμα σε μεγάλο βαθμό.