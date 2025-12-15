Σε νέα δημοσκόπηση της GPO για τον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό κάτω από 24% στην πρόθεση ψήφου, αν και παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Το 40,6% των πολιτών θεωρεί γεγονός της χρονιάς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 85,1% συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Επιπλέον το 65% συμφωνεί και με το κλείσιμο των δρόμων από τη μεριά τους.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ χάνει 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 23,7% έναντι 25,2% του προηγούμενου μήνα. Στο 12,3% το ΠΑΣΟΚ από 12,6%, σταθερά στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό 10,1% η Ελληνική Λύση, ενώ κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, που βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28%, το ΠΑΣΟΚ 14,6%, 11,9% η Ελληνική Λύση, 10,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 10% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το όριο του 3%.

Το 35,3% δηλώνει ότι η συνολική πορεία της χώρας, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.

Αντίστοιχη μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά καταγράφεται και στο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι το 2025 ήταν μία καλή χρονιά για τη χώρα συνολικά, με 35,2% έναντι 41,7% του 2024.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι περίπου σταθερές, με το 22,2% να περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών. Οι προβλέψεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση είναι καλύτερες σε σχέση με πέρυσι, αφού το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Σχετικά με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 85,1% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ το 64,8% που δικαιολογεί τη μορφή των κινητοποιήσεων, που περιλαμβάνουν και τα μπλόκα.

Τα συναισθήματα που κυριαρχούν ενόψει της νέας χρονιάς είναι, με 37,1%, η ανασφάλεια, ακολουθούμενη από την ελπίδα με 26,4%, την αισιοδοξία με 24,3% και την απαισιοδοξία με 10,5%.

Τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο για τη χρονιά που φεύγει είναι για τους Έλληνες, σε ποσοστό 33%, το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, με 26,8% η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, που δεν είναι μεν ένα συγκεκριμένο γεγονός αλλά μια συνολική εξέλιξη που καθορίζει και αλλάζει τις ζωές μας, οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου με 18% και η επιβολή εμπορικών δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με 8,2%.

Στην εγχώρια πολιτική σκηνή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 40,6% αποτυπώνεται ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός του 2025, ακολουθούμενο από τις πανελλαδικές συγκεντρώσεις των Τεμπών με 27,6%. Τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα αναγνωρίζει ως το σημαντικότερο γεγονός το 11,8% του συνόλου και ακολουθούν τα τρέχοντα θέματα των αγροτικών κινητοποιήσεων με 7,4% και η πρόσφατη εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup με 7,3%.