Προβάδισμα 13,2 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ με εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή στο 28,6% σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 15,4%, η Ελληνική Λύση κινείται στο 11,5% ενώ η Πλεύση υποχωρεί στο 8,8% όσο έχει και το ΚΚΕ.

Ακολουθούν:

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

ΜεΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,5%



Η μεταβλητή «Άλλο κόμμα» αυξάνεται σημαντικά στο 7,4%, από 3,9% τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 28,6%

ΠΑΣΟΚ 15,4%

Ελληνική Λύση 11,5%

ΚΚΕ 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 3,2%



Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Τσίπρας και Σαμαράς: Νέα κόμματα



Το ερώτημα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά δείχνει ότι οι πολίτες παραμένουν επιφυλακτικοί.

Για πιθανό κόμμα Τσίπρα, το 74,1% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» στο αν μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το 23,9% δηλώνει θετικά. Για κόμμα Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 78,1% αρνητικοί και 19,8% θετικοί.

Ωστόσο, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», το 20,2% (9,1% πολύ πιθανό + 11,1% αρκετά πιθανό) δηλώνει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει, έναντι μόλις 8,6% για το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά.

Όπως επισημαίνει η GPO, τα ποσοστά αυτά δεν συνιστούν πρόθεση ψήφου, αλλά δυνητικό εκλογικό ενδιαφέρον, που δείχνει ωστόσο την ύπαρξη ενός κοινού ρεζερβουάρ για έναν νέο φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την έρευνα σχεδόν ένας στους δύο (ποσοστό 49,8% αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση) θέλει να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη και αν απαιτηθούν επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αντίθετα, υποχωρεί το ποσοστό όσων θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας (από 47,9% στο 44,8%).

Στο ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας πάντως, το 50,8% θέλει να οριστεί πρωθυπουργός πρόσωπο κοινής αποδοχής, έναντι 45,8% που εκτιμά ότι πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ στηρίζουν ξεκάθαρα το μοντέλο αυτοδυναμίας, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν προτίμηση σε κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας, με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

