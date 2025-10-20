Ευρύ προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της Marc, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με το ποια πρόσωπα εκφράζουν καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς και της Κεντροαριστεράς αντίστοιχα.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Στην 2η θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και στην 3η θέση η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 8,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη με 1,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 0,8%.

Οι «πληγές» για την κυβέρνηση

Στο ερώτημα «ποιος τομέας έχει το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Κυβέρνηση;», οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται στην κορυφή (37,7%), ενώ ακολουθεί η τραγωδία των Τεμπών (31,1%).