Με ποσοστό 27% εμφανίζεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, η Φωνή Λογικής 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,3%, η Νέα Αριστερά 1%, άλλο κόμμα 2,4%, ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,8%, o Κυριάκος Βελόπουλος 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%, ο Δημήτρης Νατσιός 1%, ο Αλέξης Χαρίτσης 0,8%, ο Βασίλης Στίγκας 0,4%, ενώ το 2,4% δηλώνει ότι θεωρεί καταλληλότερο κάποιο άλλο πρόσωπο από τους συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

Επίσης στην έρευνα καταγράφεται το ενδιαφέρον για νέα πολιτικά σχήματα. Το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς.

Παράλληλα, το 19,6% των ερωτηθέντων θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να απέχει από την πολιτική. Το 13,6% επιθυμεί την επιστροφή του στη ΝΔ.

Τέλος, ένας στους δύο πολίτες συμφωνεί στον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εναλλακτική εξυπηρέτηση, ενώ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες κατανέμουν ευθύνες τόσο στις πολιτικές ηγεσίες όσο και σε όσους λάμβαναν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.









