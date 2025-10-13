Προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η δύναμη των κομμάτων καταγράφεται ως εξής: ΝΔ 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, ΚΚΕ 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜεΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%, η Νίκη 1,9% και η Νέα Αριστερά 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 19,4% και η αποχή σε 6,6%.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6%, η Νίκη με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Οι απαντήσεις για το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα

«Σίγουρα ναι» απαντά το 8,6%, «θα μπορούσα να το ψηφίσω» το 17,5%, ενώ σχεδόν 7 στους 10 απαντά αρνητικά (ποσοστό 69,5%). Το άθροισμα «σίγουρα» και «θα μπορούσα να ψηφίσω» πέφτει από 31,8% στο 26,1% για τον κ. Τσίπρα.

Στην ερώτηση σχετικά με την καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5% και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Μεγαλύτερο πρόβλημα σταθερά η ακρίβεια

Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55.5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25.6% , η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16.1% και 15.9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14.6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10.6%, το κόστος ενέργειας με 10.5%, η κατάσταση στην Παιδεία με 9.6% κ.λ.π.