Η τελευταία δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι, δείχνει οριακές διακυμάνσεις στη δυναμική των κομμάτων σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρείται στο 24%, παραμένοντας οριακά πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11%, σημειώνοντας πτώση μισής μονάδας, επιβεβαιώνοντας την τάση που έχουν δείξει και άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Η έρευνα καταλήγει σε οκτακομματική Βουλή, καθώς μένουν εκτός ο «Νίκη» και το κόμμα του Κασσελάκη. Η Ελληνική Λύση καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και φτάνει το 8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας χάνει μία μονάδα και πέφτει στο 7,5%, ισοβαθμώντας στην τέταρτη θέση με το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει μισή μονάδα και διαμορφώνεται στο 5,5%, ενώ μικρή άνοδο έχει η Φωνή Λογικής με 3,5%.

Πού λένε «ναι» οι πολίτες

Η δημοσκόπηση της Pulse επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το 84% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια ως το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, το 46% των πολιτών δηλώνει θετικό, ενώ ένα 44% διαφωνεί. Σημαντική είναι και η διακομματική αποδοχή της προϋπόθεσης που θέτει η κυβέρνηση για την άρση του casus belli προκειμένου να συμμετάσχει η Τουρκία στο SAFE, με τους περισσότερους ωστόσο να ζητούν να συνοδευτεί από συνοδευτικά μέτρα.

Το κοινό του Τσίπρα

Στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, η Pulse εντοπίζει τη βάση στήριξης των πιθανών κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εκτός από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου το 77% βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Τσίπρα, υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΚΚΕ και σε μικρότερο βαθμό του ΠΑΣΟΚ.

Η τάση δείχνει ότι η πολιτική πρωτοβουλία του Τσίπρα έχει διαπεράσει τα παραδοσιακά κομματικά όρια, συγκεντρώνοντας ενδιαφέρον από ευρύτερο φάσμα πολιτών της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει την κομματική δυναμική στο προσεχές μέλλον.

Ποιοι κοιτάζουν προς Σαμαρά

Στον χώρο της Δεξιάς και σε μικρότερο βαθμό της Κεντροδεξιάς, η δημοσκόπηση εντοπίζει ψηφοφόρους που βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «κόμματος Σαμαρά». Ο πυρήνας της στήριξης μετριέται στο 5%, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Σύμφωνα με την Pulse, το 12% των ψηφοφόρων της ΝΔ που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 2023 βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο ενός νέου φορέα υπό τον Σαμαρά, ενώ ένα 10% το αντιμετωπίζει «με ενδιαφέρον». Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει χώρος για πολιτική μετακίνηση στο κεντροδεξιό χώρο, με πιθανή επιρροή στις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.