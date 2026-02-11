Σταθερά πρώτη εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, με το ΠΑΣΟΚ να εκτροχιάζει από τη δεύτερη θέση την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ Καρυστιανού και Τσίπρας χάνουν την όποια στήριξη έδειχναν ότι είχαν το προηγούθμενο διάστημα.

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου, σε δείγμα 1.715 ατόμων,δίνει στην πρόθεση ψήφου 24,5% στη ΝΔ από 24,4% τον Ιανουάριο με τα υπόλοιπα κόμματα να καταγράφουν τα εξής ποσοστά.

ΠΑΣΟΚ 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας 8,4%

ΚΚΕ 6,8%

Ελληνική Λύση 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,9%

ΜέΡΑ25 3,5%

Φωνή Λογικής 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,3%

Νίκη 0,9%

Σπαρτιάτες 0,4%

Άλλο κόμμα 9,3%

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,9% (από 28,7% τον Ιανουάριο και οριακά πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 στο 28,3%), αλλά σημαντικά κάτω από τα εθνικά εκλογικά ποσοστά της.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανακάμπτει στη δεύτερη θέση, η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί, και η δυναμική των υπό ίδρυση κομμάτων δείχνει σημάδια αμφισβήτησης.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 28,9%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας 11,9%

Ελληνική Λύση 9,1%

ΚΚΕ 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,3%

ΜέΡΑ25 5,2%

Φωνή Λογικής 4,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%

Νέα Αριστερά 1,3%

Νίκη 0,9%

Σπαρτιάτες 0,4%

Άλλο κόμμα 9,4%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέβηκε στο 8,7% στην πρόθεση ψήφου (από 7,8% στην έρευνα του Ιανουαρίου) και στο 12,7% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (από 10,3%), ξεπερνώντας ξανά την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Πλεύση Ελευθερίας, αντίθετα, υποχωρεί αισθητά: στο 8,4% στην πρόθεση (από 9,2%) και στο 11,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 13,6%), χάνοντας τη δεύτερη θέση που είχε κερδίσει τον Ιανουάριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη βύθισή του: στο 3,9% στην πρόθεση ψήφου (από 4,1% τον Ιανουάριο) και σταθερά στο 5,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Το ΜέΡΑ25 εμφανίζει αξιοσημείωτη δημοσκοπική πορεία: στο 3,5% στην πρόθεση ψήφου και στο 5,2% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 2,8% και 4,5% αντίστοιχα στην έρευνα Ιανουαρίου).

Η Ελληνική Λύση με στάσιμο ποσοστό (6,6% πρόθεση, 9,1% πρόβλεψη), άνοδος για το ΚΚΕ (6,8% και 8,8%).

Η Φωνή Λογικής παραμένει σταθερή στο 3,4% στην πρόθεση και στο 4,6% στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή στους αναποφάσιστους, που αυξήθηκαν στο 16,3% (από 14,8% τον Ιανουάριο), σε αντίθεση με τους ψηφοφόρους που δηλώνουν «άλλο κόμμα», οι οποίοι μειώθηκαν στο 9,3% (από 12,1%). Η μετακίνηση αυτή υποδηλώνει ότι μέρος όσων πριν από έναν μήνα εξέφραζαν πρόθεση ψήφου σε μη καταγεγραμμένο σχηματισμό, τώρα επανήλθαν σε κατάσταση αναμονής – πιθανόν επειδή η εμφάνιση των νέων κομμάτων αργεί.

Σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ

Η νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα – και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Στην ερώτηση ποιο από τα δύο σκάνδαλα «θυμώνει» περισσότερο τους πολίτες, η απάντηση είναι συντριπτική:

Το 70,5% δηλώνει «και τα δύο εξίσου», ενώ το 22,4% εστιάζει αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα 4,5% στη ΓΣΕΕ. Ο κοινός παρονομαστής είναι σαφής: Η οργή δεν κατευθύνεται μόνο σε μια κυβέρνηση ή μόνο σε ένα κόμμα, αλλά στο σύνολο ενός πολιτικού συστήματος που αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως εγγενώς διεφθαρμένο.

Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Στο σύνολο, στην ερώτηση «Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο;», το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προηγείται με 30,4%, ακολουθεί το πιθανολογούμενο κόμμα Καρυστιανού με 14,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,8% και το κόμμα Τσίπρα είναι πέμπτο με 9,3%. Ωστόσο, πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται δύο αντιδιαμετρικά τοπία.

Αν τον Ιανουάριο η κυρία Καρυστιανού κατέγραφε μια εντυπωσιακή εκκίνηση, τον Φεβρουάριο η εικόνα αρχίζει να αλλάζει.

Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα της Καρυστιανού;», το 10,8% απαντά «πολύ πιθανό» (σχεδόν αμετάβλητο από 9,3%) και 9,8% «αρκετά πιθανό» – αλλά αυτό αντιπροσωπεύει δραματική πτώση σε σχέση με τον Ιανουάριο, όπου το «μάλλον ναι» έφτανε στο 18,3%. Συνολικά, η θετική πρόθεση για κόμμα Καρυστιανού πέφτει από 27,6% σε 20,6%, ενώ το «καθόλου πιθανό» εκτινάσσεται από 52% σε 61,8%.

