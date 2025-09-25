Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην ανάρτηση που έκανε πριν λίγες μέρες η HuffPost με θέμα την παράταση του προγράμματος LEADER που είχε καταληκτική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα τα χρήματα αμέτρητων μικρομεσαίων, κυρίως, επενδυτών. Η παράταση δόθηκε με ΦΕΚ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα προέκυπτε από τον συσχετισμό του προγράμματος LEADER με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο όποιος έχει κάνει στάση πληρωμών, λόγω του γνωστού σκανδάλου που συνταράσσει και το πολιτικό και το κοινωνικό σύστημα.

Η ανάδειξη αυτού του SOS προβλήματος είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα από την διεθνούς κύρους και συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική έκδοση της ψηφιακής εφημερίδας HUFFPOST, με συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο οικονομολόγος Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος της Solomonk consulting.

Σε αυτή τη συνέντευξη είχε επισημανθεί προγενέστερη υπόσχεση του υπουργού Κώστα Τσιάρα (σε δική του συνέντευξη στην HuffPost αρχές Αυγούστου) ότι παράταση θα δοθεί, γεγονός το οποίο και έγινε τελικά.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης Τσιάρα που δημοσιευέται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 4 Η παρ. 7 του άρθρου 4 τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και διαμορφώνεται ως εξής: «7. Οι δικαιούχοι των Σχέδιων Συνεργασίας πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, το αργότερο 2 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προγραμματικής περιόδου 2014-2022, ήτοι έως 31-10-2025 και να υποβάλλουν έως 15-11-2025 το τελικό αίτημα πληρωμής τους.».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η καθυστέρηση στην έκδοση της παράτασης οφείλεται στην απαραίτητη λήψη σχετικής έγκρισης με υπογραφή – απ’ ό,τι μαθαίνουμε – και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως η οποία ασχολείται με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνομιλώντας με τον κύριο Κώστα Χαραλαμπόπουλο, με διαβεβαίωσε ότι τώρα πλέον οι επενδυτές θα παρουσιάσουν στην ώρα τους τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/αποδεικτικά ολοκλήρωσης των έργων τους, ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα πληρωμής τους και να πάρουν τα χρήματά τους, χωρίς να κινδυνεύουν να τα χάσουν.