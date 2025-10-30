Τη δημιουργία του Αμυντικού Παρατηρητηρίου Νότιας Ευρώπης ανακοίνωσε ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, αναφέρει σε βίντεό του από τις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Όπως σημειώνει ο κ. Μανιάτης, πριν καιρό η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μιλήσει για «σύνορα της Ευρώπης μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα…οι μόνοι που αντέδρασαν τότε ήταν οι ευρωσοσιαλιστές. Πήρα τον λόγο ως αρμόδιος αντιπρόεδρος και τόνισα στην πρόεδρο της Επιτροπής ότι τα σύνορα της Ευρώπης δεν σταματούν στη Μαύρη Θάλασσα αλλά συνεχίζονται και στη Μεσόγειο».

Advertisement

Advertisement

Όπως συνεχίζει, αυτή η παρέμβαση και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων είχαν ως αποτέλεσμα την εξαγγελία του Αμυντικού Παρατηρητηρίου Νότιας Ευρώπης, όπου θα συμμετέχουν μόνο κράτη- μέλη και όχι τρίτες χώρες.

Ο κ. Μανιάτης υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια πράξη που αναμένεται να στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες και δεν πρέπει να αρκεστεί στην προστασία από υβριδικές απειλές και στα ζητήματα μετανάστευσης, μα και να επεκταθεί στο σύνολο των δράσεων για αποτροπή και άμυνα των κρατών της νότιας Ευρώπης. Παράλληλα, σημειώνει πως «θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις» ώστε η δράση να γίνει με ολοκληρωμένο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν τα εθνικά αμυντικά οφέλη και «ταυτόχρονα να βοηθήσουμε να προωθηθούν ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες να συμμετάσχουν στο Παρατηρητήριο».

Αμυντικό Παρατηρητήριο στα Νότια Σύνορα της Ευρώπης pic.twitter.com/LrDuIUa2QD — Yannis Maniatis (@Yannis_Maniatis) October 30, 2025