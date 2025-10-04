Απάντηση στους ισχυρισμούς του συμβούλου επικοινωνίας Νίκου Καραχάλιου έδωσε με ανάρτησή της η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, τονίζοντας: «Έλεος πια με τα fake news».

Ο κ. Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βοστώνη το 2022, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης, χρέωσε τον Έλληνα φορολογούμενο για εισιτήρια διακεκριμένων θέσεων σε αγώνα των Boston Celtics. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως ακόμη και τα έξοδα για ποπ κορν και αναψυκτικά επιβαρύνθηκαν στο ελληνικό Δημόσιο.

Advertisement

Advertisement

Απαντώντας, η Σοφία Μητσοτάκη – η οποία στη φωτογραφία εμφανίζεται δεύτερη από δεξιά, δίπλα στη μητέρα της Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη – διευκρίνισε ότι οι θέσεις στο γήπεδο ήταν προσκλήσεις από τον πρόεδρο των Celtics. Πρόσθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση, ότι στα 28 της χρόνια δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα της να τρώει ποπ κορν ή να πίνει Coca-Cola.

«Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε τέτοια posts», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα όλων των μεγάλων ελληνικών ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός είχε πράγματι παρακολουθήσει εκείνον τον αγώνα μπάσκετ, επομένως δεν τίθεται θέμα «μεταμφίεσης».

Την ίδια περίοδο είχε κυκλοφορήσει παραχαραγμένο έγγραφο που φερόταν να προέρχεται από το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εγκρινόταν κονδύλι για τη μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, από την Ουάσινγκτον στη Βοστώνη, εμφανίζοντας ψευδώς τη δαπάνη ως έξοδο για «εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου» και «αγορά καρπών αραβοσίτου». Το έγγραφο αυτό είχε διαψευσθεί τότε επισήμως από την κυβερνητική εκπρόσωπο.