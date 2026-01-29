Υψηλής σημασίας και συμβολισμού συνάντηση έχει σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, επί του «Κίμωνα», της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI (Belharra).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Ειδικότερα, στα θέματα της συνάντησης περιλαμβάνονται η ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία με έμφαση στην καινοτομία, τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, με έμφαση στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.