Η Ελλάδα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Έλληνας που κυνηγάει με λαμπρά αποτελέσματα την φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή, την διαφθορά, το λαθρεμπόριο σε όλα τα επίπεδα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επιβραβεύται σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και επελέγει για την ολιγομελή επιτροπή για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Ευρωπαίκής Επιτροπής σε πολλούς σημαντικούς και χρηστικούς τομείς. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ενδεικτική είναι η ανάρτηση του Πιότρ Σεραφίν, Επιτρόπου Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης/Διαφοράς και Δημόσιας Διοίκησης: «Θέλουμε να μειώσουμε την περιττή πολυπλοκότητα, να βελτιώσουμε τη συνεργασία και να δημιουργήσουμε έναν χώρο εργασίας όπου οι άνθρωποι ευημερούν».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού (High-Level Reflection Group) για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης της Επιτροπής.

Ομάδα, που συνεδρίασε για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες και έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τη συνολική αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Ο ρόλος της Ομάδας είναι να λειτουργήσει ως εξωτερικό συμβουλευτικό όργανο, παρέχοντας τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και ανεξάρτητη οπτική στα κρίσιμα ζητήματα της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα. Ανάμεσα στα οποία είναι και το κυρίαρχο της αντιμετώπισης της οικονομικής απάτης σε όλα τα επίπεδα, για το οποίο θέμα ο Γιώργος Πιτσιλής θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην Ε.Ε. με παραδοχή και στις ΗΠΑ (IRS,IMF)

Η λειτουργία της Ομάδας προβλέπεται να διαρκέσει 15 μήνες, από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Δεκέμβριο 2026, με τακτικές τριμηνιαίες συνεδριάσεις και επιπλέον ad hoc συναντήσεις.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό Δελτίου Τύπου: «Η συμμετοχή του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση του έργου και των μεταρρυθμίσεων, που έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ψηφιακά ώριμης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης».