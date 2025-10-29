Οι δύο πολύπειροι δημοσιογράφοι αποφάσισαν κάθε Σάββατο να αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύται την Κυβέρνηση. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο, όπου τρεις και πολλοί περισσότεροι λαλούν (μέσα) και δυό χορεύουν (προς το παρόν απ’έξω). Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

«Φάκελος Αντιπολίτευση» (που λέει ο λόγος): Τέρενς και Πάνος – Κολιοπάνος και Κουίκ – Κάθε Σάββατο στη HuffPost – Βίντεο

