Συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προανήγγειλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες», ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

«Όχι σε επίθεση στο Ιράν»



O Τούρκος ΥΠΕΞ επισήμανε την αντίθεση της Άγκυρας στο σενάριο επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν. H Τουρκία αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν» είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να λύσει τα «δικά της εσωτερικά προβλήματα μόνη της».

«Είναι επίσης προς το συμφέρον μας το Ιράν να επιλύσει τα προβλήματά του με βασικούς διεθνείς παράγοντες και να αποφύγει σενάρια αστάθειας που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την περιοχή».

Πιστεύω, προειδοποίησε ο Χακάν Φιντάν, ότι η μεγάλης κλίμακας αστάθεια στο Ιράν θα ήταν πολύ πέρα ​​από την ικανότητα της περιοχής να την απορροφήσε

«Η πιθανότητα επανάληψης τέτοιων ενεργειών (ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν) δεν είναι κάτι που εγκρίνουμε».