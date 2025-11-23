Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέων οργάνων και συνέδρων, προσήλθε σήμερα (23/11) να ψηφίσει ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

Στην ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι ψήφισε στην Κηφισιά, όπου συνάντησε τον δήμαρχο Βασίλη Ξυπολητά και τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Πάνο Λεμπέση, μαζί με πλήθος μελών της παράταξης. Τα εκλογικά κέντρα ήταν γεμάτα ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 120.000 μέλη.

Με την @ManolidouE πήγαμε σήμερα να ψηφίσουμε στις εσωκομματικές μας εκλογές για τα νέα μας όργανα και τους συνέδρους. Στην αρχή βρεθήκαμε με τον @grigoris_d μετά ψηφίσαμε στην Κηφισιά μαζί με τον κ. Δήμαρχο @V_Xipolitas τον Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής μας Επιτροπής… pic.twitter.com/GmQy4FD0zT — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 23, 2025

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι η μεγάλη συμμετοχή δείχνει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα επανεκλεγεί αυτοδύναμος στις εκλογές του 2027», προσθέτοντας: «Προχωράμε μπροστά, ενωμένοι και ισχυροί».