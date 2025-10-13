Μια σημαντική μέρα σήμερα τόσο για την Ελλάδα όσο, κυρίως, για την Κύπρο. Σήμερα Δευτέρα 13.10.25 στο Σαρμ Ελ Σέιχ ο Πρόεδρος Τραμπ με συμπροεδρεύοντα τον Αιγύπτιο ομόλογό του, διοργανώνουν μια Σύνοδο για τη Γάζα με υψηλούς καλεσμένους, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και στην οποία έχουν κληθεί με επίσημη πρόσκληση (και βεβαίως θα παραστούν) τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Μαζί τους και οι αντίστοιχοι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος.

Είναι σαφές ότι ο αμερικανός πρόεδρος θέλει να κλειδώσει το επόμενο βήμα της ειρηνευτικής συμφωνίας με την συμπαράσταση και την ουσιαστική συμμετοχή κορυφαίων κρατών, αλλά ταυτόχρονα να δείξει ποιες χώρες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας και προπαντώς, σε πρώτο βήμα, με άμεση δράση στην αποστολή επισιτιστικής βοήθειας, φαρμάκων και υλικών/ μηχανημάτων για επείγοντα έργα υποδομής. Και αυτό το τελευταίο είναι βέβαιο ότι μπορούν να το πράξουν ανταποκρινόμενες εδώ και τώρα, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος.

Πλην όμως, εδώ μπαίνει και μία σημαντική παράμετρος, μία σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά την παρουσία της Τουρκίας, η οποία με την προτροπή Τραμπ παίζει χρήσιμο ρόλο στις όλες διαδικασίες με τις μουσουλμανικές/αραβικές χώρες οι οποίες εμπλέκονται.

Και το αποκλειστικό της HuffPost που αναφέρω σήμερα ως πληροφορία μας από μία εξαιρετικά αξιόπιστη διπλωματική πηγή με την οποία συνομίλησα, αφορά Ισραήλ – Τουρκία – Χαμάς.

Σε ερώτηση της HuffPost για την συνύπαρξη Ελλάδας και Κύπρου στο επόμενο βήμα της Γάζας μαζί με την Τουρκία, η οποία μέχρι σήμερα εμφανιζόταν ως «αφεντικό» στην περιοχή με το παλαιστινιακό, η απάντηση που λάβαμε αφορούσε την «αποκατάσταση ισορροπιών». Και πέρα από τους ουσιαστικούς ρόλους που θα παίξουν Αθήνα και Λευκωσία, «η Τουρκία είναι στο “παιχνίδι” με την σύμφωνη γνώμη και του Ισραήλ»! Και όπως μας διευκρινίστηκε, και το Ισραήλ δεν έχει αντίρρηση και μάλιστα το αντίθετο, να αξιοποιηθεί η Τουρκία, τώρα, ως συνδετικός κρίκος με την Χαμάς η οποία τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα δείχνει «περίεργες» διαθέσεις. Άρα χρήσιμη η συμβολή της Άγκυρας στο να έχει από κοντά την Χαμάς.

Επιπλέον να μην θεωρηθεί απίθανο, τουναντίον πολύ πιθανό, στο Σαρμ Ελ Σέιχ να υπάρξει άτυπη συνάντηση, έστω και για λίγα λεπτά Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. « Θα είναι πολύ χρήσιμο» όπως μου ελεγχθεί από υψηλόβαθμη πηγή της κυπριακής Δημοκρατίας.