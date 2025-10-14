Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, συζητούν αν επιτρέπεται να αποκαλούν τον Πρωθυπουργό ως Κούλη, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ως Μπίμπι. Σχολιάζουν και αναλύουν την εξαγγελία Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, παραπέμποντας το σκεπτικό τους στην απόφαση Τραμπ για Εθνοφρουρά στους δρόμους. Αναρωτιούνται πότε ο Αμερικανός Πρόεδρος θα αποφασίσει να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μιλάνε, επίσης, για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την πορεία προς τις εκλογές.
HUFF TROLLS: Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ζήλεψε την ιδέα του Προέδρου Τραμπ με την Εθνοφρουρά – Βίντεο
Το Huff Τrolls της Τρίτης με τα σχόλια των δημοσιογράφων Τέρενς Κουίκ και Πάνου Κολιοπάνου
14 Οκτωβρίου 2025 • 06:12
