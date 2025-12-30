Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν την τροπή που έχει πάρει η κινητοποίηση των αγροτών με παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και γαλάζιους σε μπλόκα με πράσινα φανάρια να εμφανίζονται ξαφνικά στα κανάλια και να τα «χώνουν» σε μη ομοϊδεάτες τους σε άλλα σημεία του αγώνα τους. Αποκαλύπτουν, επίσης, για το πώς θα αντιδράσουν οι αγρότες στα μπλόκα έχοντας αποφασίσει να διευκολύνουν την πρωτοχρονιάτικη έξοδο και διαπιστώσουν ότι η Τροχαία προχωράει σε αναίτιες παρακάμψεις.

HUFFTROLLS – Αποκλειστικό: Τι θα κάνουν οι αγρότες στην Πρωτοχρονιάτικη έξοδο, εάν δουν την Τροχαία να στέλνει τα οχήματα σε παρακαμπτηρίους παρότι οι ίδιοι διευκολύνουν την διεύλευση

