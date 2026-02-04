Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν την απόφαση Μητσοτάκη να φέρει στη Βουλή την Συνταγματική Αναθεώρηση με την εκτίμηση ότι το πράττει για αλλαγή ατζέντας σε καιρούς με πολλά αρνητικά θέματα στην καθημερινότητα των πολιτών και κακές δημοσκοπικές καταγραφές όλους αυτούς τους πολλούς τελευταίους μήνες. Συζητούν ποιά θα είναι αντίδραση της Αντιπολίτευσης, αξιολογώντας και τις δήλωσεις Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιώργου Σωτηρέλη. αμφότεροι καθηγητές-συνταγματολόγοι.

Στη δήλωσή του ο κ.Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση». Ο κ.Σωτηρέλης ότι «δεν σέβεται το Σύνταγμα η κυβέρνηση και δεν μπορούμε να συζητάμε για την αναθεώρησή του με όρους αναξιοπιστίας»

Advertisement

Advertisement