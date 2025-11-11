Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν και αναλύουν την κυριακάτικη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά και ανάγουν τις σκέψεις τους, ο καθένας από την πλευρά του, στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Και πόσο μάλλον, καθώς δεν είναι πλέον μακριά η ημερομηνία των επόμενων εθνικών εκλογών. Τι λένε για Μητσοτάκη, την κυβερνητική αντίδραση και τα τρολς.
HUFFTROLLS: Τι αλλάζει στις πολιτικές εξελίξεις η συνέντευξη Σαμαρά
Το Hufftrolls της Τρίτης με τα σχόλια των δημοσιογράφων Τέρενς Κουίκ και Πάνου Κολιοπάνου
NEWSROOM - HUFFPOST
11 Νοεμβρίου 2025 • 05:46
