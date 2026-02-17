Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, συζητούν τα «εντός, εκτός και επί τα αυτά» στο κόμμα Ανδρουλάκη. Προτείνονται, επίσης, νέα ονόματα για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον , όσο τους αφήνουν απρόσκοπτα τα συμβαίνοντα λόγω καιρού στο ιντερνέτ, τρολάρουν πρόσωπα και καταστάσεις. Μόνο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν τα καταφέρνουν, γιατί το ίδιο τους απαλλάσσει από τον… κόπο! Αυτοτρολάρεται
Το Hufftrolls της Τρίτης με τα σχόλια των δημοσιογράφων Τέρενς Κουίκ και Πάνου Κολιοπάνου.
17 Φεβρουαρίου 2026 • 06:13
