Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα ήταν δύσκολες. Οι λογοτεχνικές, πάλι, αναζητήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να είναι, όχι εύκολες αλλά, αναμενόμενες. Κυκλοφορούν, πλέον, στη Βουλή με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σαν να είναι το απόλυτο must have αξεσουάρ της περιόδου.

Πρωταγωνιστής αυτής της μικρής κοινοβουλευτικής… ραψωδίας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος την ώρα της συνεδρίασης της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας άπλωσε την «Ιθάκη» του Τσίπρα φρέσκια-φρέσκια στο έδρανο.

Και επειδή, πάντοτε, το timing έχει την δική του σημασία αξίζει να καταγραφεί πώς απέναντι του βρισκόταν, νομοσχέδιο Υγείας γαρ, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Το highlight ήταν όμως άλλο: Ο Άδωνις, που είναι κάτι παραπάνω από γνωστό πως σχολιάζει μέχρι και την ατμόσφαιρα, δεν είπε κουβέντα. Κι ας έβλεπε την «Ιθάκη» απέναντι του να στέκεται και τον Τσίπρα από το εξώφυλλο να τον «κοιτάζει» δεν σχολίασε ούτε συλλαβή…