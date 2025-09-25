Την ευκαιρία για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κα Γκιλφόιλ ορκίζεται τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου προκειμένου να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα.

Η γνωριμία του Πρωθυπουργού με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Στην εκδήλωση μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.