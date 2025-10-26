Σε εορταστικό κλίμα βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, τιμώντας τον Πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο, και γιορτάζοντας την απελευθέρωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1912, εν όψει της 28ης Οκτωβρίου.

Πανηγυρικά τελέστηκε η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 17:30 το απόγευμα, με τον επίσημο εορτασμό της ημέρας του Πολιούχου, της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης, αλλά και του έπους του 1940, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στην τελετή έδωσαν το παρόν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Την σημερινή ημέρα, 26 Οκτωβρίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, λαμπρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον Μέγα της Θεσσαλονίκης Φρουρόν, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του Καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος. Είναι ο Άγιος, ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη. Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912, οπότε και υπεγράφη το πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίν Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου Αντισυνταγματάρχη Β. Δούσμανη και λοχαγό Ι. Μεταξά. Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη τιμούμε την απελευθέρωσή της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή τη νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη!» δήλωσε ο κ. Τασούλας.

«Όσο συνεχίζεται η τουρκική εισβολή, Κύπρος και Ελλάδα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πράξουμε το παν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Αποτελεί ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ τον κυπριακό ελληνισμό, να εκπροσωπώ τον κυπριακό λαό στην επίσημη δοξολογία για τον Άγιο Δημήτριο, στην επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης και συνέχισε: «Και σε μια τέτοια σημαντική μέρα αποφασίσαμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία, για να τιμήσουμε και τον Πολιούχο Άγιο, αλλά για να τιμήσουμε και τη Θεσσαλονίκη, να τιμήσουμε τη Μακεδονία να κάνουμε τα εγκαίνια της πρώτης Έδρας Κυπριακών Σπουδών εκτός Κύπρου, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μας ενώνουν κοινοί αγώνες. Η πλειοψηφία των Κυπρίων που έπεσαν εκτός Κύπρου ήταν εδώ στα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας».

«Η σημερινή μέρα συμβολίζει τη δύναμη, την ενότητα και την πίστη αυτής της πόλης. Χρέος μας είναι, σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, με ενότητα και αγώνα να διαφυλάττουμε αυτά ιερά και τα όσια τα οποία μας παραδόθηκαν ως παρακαταθήκη», τόνισε ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής στη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έκανε αναφορά στην έμπνευση που διασπερνουν οι αγώνες για την ελευθερία.

«Αυτές οι μέρες μάς γεμίζουν ταυτόχρονα έμπνευση αλλά και ευθύνη. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες η πρώτη μας ευθύνη είναι η ειρήνη, για να μην κυριαρχήσει ο νόμος του ισχυρού. Για την πατρίδα μας ισχυρή δημοκρατία, η δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις αλλά και χωρίς ανισότητες, για να μπορούν οι νέοι και οι νέες της χώρας μας να έχουν προκοπή και μέλλον εδώ στον τόπο μας. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη μας η ευθύνη μας επίσης μεγαλώνει. Για να είναι πραγματικά μητρόπολη των Βαλκανίων, για να έχει δυνατές υποδομές, για να στηριχτεί στην επιστήμη της -τιμούμε και τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- υποστηρίζουμε την ενίσχυση όλων των δομών της δημόσιας παιδείας, αλλά ταυτόχρονα να στηριχτούμε σε ανθρώπους επιστήμης, της διανόησης, της τέχνης και του πολιτισμού, για να έχει και η Θεσσαλονίκη συμμετοχή σε μια Ελλάδα προοδευτική» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός αναφέρθηκε στον αγώνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης τονίζοντας ότι «Σήμερα θέλουμε την ευλογία του Αγίου για να ομολογούμε την πίστη μας στο Χριστό, για να αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους Λυαίους και κυρίως το υπερφίαλο κράτους. Ταυτόχρονα 26 Οκτωβρίου του 1912 ο ένδοξος ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη και υψώνει τη γαλανόλευκη σημαία στον Λευκό Πύργο και ταυτόχρονα διατρανώνει όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική και κάποια στιγμή αυτός ο λεκές της ιστορίας πρέπει να φύγει από πάνω μας».

Η βουλευτής Ρανια Θρασκιά εκπροσώπησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλακη. «Διπλή γιορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη μας, 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, από τον οθωμανικό ζυγό και ο εορτασμός του προστάτη -Πολιούχου της, του Αγίου Δημητρίου. Για να διασφαλίσουμε μία πατρίδα που θα βαδίσει σε ένα δρόμο ανεξαρτησίας, ειρήνης και σταθερότητας. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των πολιτών και τον δρόμο προς τη δικαιοσύνη, σε μία εποχή πολλαπλών προκλήσεων για τη χώρα μας», δήλωσε.

Νίκος Παπαϊωάννου

«Η Θεσσαλονίκη είναι το σταυροδρόμι των πολιτισμών, είναι το άγγιγμα της ψυχής, είναι η πόλη της βόρειας Ελλάδας που πρωτοπορεί και εμπνέει. Με πίστη και με ενότητα συνεχίζουμε στο μέλλον, έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι του ένδοξου παρελθόντος μας», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Σταύρος Καλαφάτης

Με υπερηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση προχωρούμε δυναμικά στον δρόμο που κάνει τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, πιο δυνατή οικονομικά, γεωπολιτικά, αμυντικά», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Απόστολος Τζιτζικώστας

«Από αυτόν εδώ τον τόπο ξεκινούσαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιγαν δρόμους και η Ευρώπη σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, πόλεις με όραμα και ψυχή, πόλεις που συνδέουν την ιστορία με το μέλλον, το παρελθόν με το μέλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει», επισήμανε ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αθηνά Αηδονά

«Η Θεσσαλονίκη υπήρξε πάντοτε μια πόλη σύμβολο μα βαριά ιστορία και με μεγάλη προσφορά. Σήμερα, εμείς, βλέποντας τους αγώνες των προγόνων μας προσπαθούμε να αντλήσουμε από αυτούς πίστη, δύναμη και αποφασιστικότητα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να κάνουμε μια Θεσσαλονίκη ακόμα πιο δυναμική, με σεβασμό στην ιστορία της και πίστη στις ικανότητες των ανθρώπων της», είπε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Στέλιος Αγγελούδης

«Είναι χρέος μας να δυναμώσουμε τη φωνή της Θεσσαλονίκης, να διεκδικήσουμε μέσα από τη δουλειά μας μια πόλη ζωντανή, καινοτόμα, αλλά κυρίως ανθρώπινη», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Δημήτρης Κούβελας

«Η απελευθέρωση της πόλης μας είναι απόδειξη ότι οι Έλληνες μόνο ενωμένοι, με πίστη στα ιδανικά, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ας είναι το παράδειγμα αυτό οδηγός για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο μέλλον», τόνισε ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας.

Με επιπλέον πληροφορίες από Thesspost, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Thestival