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Η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά στις κοινωνικές προκλήσεις μέσω της υλοποίησης κυβερνητικού έργου και της διατήρησης ανοιχτού διαλόγου με τις κοινωνικές ομάδες.

Χατζηδάκης υπογράμμισε την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως απάντηση στα επιχειρήματα περί υποχώρησης της χώρας.

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις, ο Αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία για τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υφίστανται άλλες αξιόπιστες λύσεις συνεργασίας μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και την τοξική στάση των υπόλοιπων κομμάτων.

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«Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών σε συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες και στις ακρότητες, τη βία και την καταστροφή ξένης περιουσίας. Στην Ελλάδα έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν και δεν νομίζω ότι έλυσαν κάποια προβλήματα. Η κυβέρνηση απαντά με δύο τρόπους: Ο ένας είναι το έργο σε όλα τα επίπεδα – οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική, άμυνα. Και ο δεύτερος είναι ο διάλογος με κάθε κοινωνική ομάδα».

Αυτά ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τις ταραχές στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Ο πρωθυπουργός», πρόσθεσε, «πήγε στη Θεσσαλία, ζήτησαν να τον δουν οι αγρότες και συναντήθηκε μαζί τους. Και καλά έκανε γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους. Το ίδιο κάνει το υπουργείο Παιδείας με τα 15μελή».

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Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε πάντως ότι οι χώρες, όπου γίνονται ταραχές, αντιμετωπίζουν μια σειρά από δικά τους προβλήματα και εφαρμόζουν πολιτικές μείωσης των δαπανών. «Ενώ στην Ελλάδα μετά από την προσπάθεια όλων, έχουμε μια πολιτική που έχει δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας και ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ. Είναι λάθος, λοιπόν, να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με αυταρέσκεια, με ένα σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας, αλλά εξίσου λάθος είναι να ισχυρίζονται κάποιοι ότι όλα καταστρέφονται και ότι η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Ας ρωτήσουν κάποιον από τους 600.000 συμπολίτες μας που ήταν άνεργοι και βρήκαν δουλειά, αν ήταν καλύτερα στο ταμείο ανεργίας επί ΣΥΡΙΖΑ ή σήμερα».

Απάντηση σε Καράογλου για τη συνεργασία με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ

Σε ερώτηση εξάλλου για την προοπτική κυβερνητικών συνεργασιών και τη σχετική τοποθέτηση του κ. Καράογλου, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι η θέση αυτή ούτε του πρωθυπουργού ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τοποθετηθεί όλοι μας για το θέμα αυτό με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ακόμη περισσότερο, μετά την αρνητική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είχαμε συνεργαστεί παλαιότερα, το οποίο έκλεισε την πόρτα με απόφαση του συνεδρίου του, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες λύσεις. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναλίσκονται σε έναν πολιτικό πετροπόλεμο μεταξύ τους και μαζί μας. Βλέπουμε θεατρικές παραστάσεις, τοξικότητα, ύβρεις, ακρότητες, τοποθετήσεις στη σφαίρα των ψεκασμών. Έχουν ξεχάσει ότι ο βασικός στόχος κάθε κόμματος είναι να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Επομένως, αυτό που λέμε, ότι ο τόπος χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να διακυβευτούν οι εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, περνάει μέσα από την αυτοδυναμία».