Περισσότερες από 4,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών με την αντιπροσωπεία αγροτών από τα «σκληρά» μπλόκα.

«Είχαμε τη δυνατότητα για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση», ανέφερε στις δηλώσεις του εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σημειώνοντας ότι από τα θέματα που τέθηκαν από τους αγρότες κάποια θα τα ξαναδεί η κυβέρνηση, κάνοντας αναφορά στο αγροτικό ρεύμα και στο φόρο κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Αυτό που διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας ήταν ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα που θα τα ξαναδούμε». Ουσιαστικά η κυβέρνηση, μέσω διαλόγου που θα συνεχιστεί με επιτροπές που συγκροτούνται και στις οποίες αναμένεται να συμμετέχουν και αγρότες που παρέστησαν στη σημερινή συνάντηση, θα επεξεργαστεί περαιτέρω την πιθανότητα να έχουν το αγροτικό ρεύμα με 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα και αγρότες που είναι συνεπείς στις οφειλές τους και ας μην έχουν κλείσει το 12μηνο που είχε ανακοινωθεί πριν από λίγες ημέρες, να εκδίδονται σε πιο αραιά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ καθώς και να ξεκινήσει νωρίτερα το χρονοδιάγραμμα για το θέμα του αγροτικού πετρελαίου.

Επίσης πρόσθεσε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν σχέση με το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αποφάσεις θα λάβουν οι αγρότες μετά από συνελεύσεις που θα γίνουν στα μπλόκα, πιθανότατα αύριο.