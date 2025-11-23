Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο «στραβομουτσουνιάρισμα» με τους νέους νόμιμους χάρτες για τις θάλασσες μας που έβγαλε η Ελλάδα, αλλά και την ανάγκη να βελτιώσει τάχιστα την επικοινωνιακή εικόνα της. Η οποία μετά τα ΕΛΤΑ μπαίνει σε δοκιμασία και με το θέμα των αγροτών σε όλα τα επίπεδα.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Ξύδι στη Τουρκία και επειγόντως επικοινωνιολόγος στη κυβέρνηση – Βίντεο

Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο «στραβομουτσουνιάρισμα» με τους νέους νόμιμους χάρτες για τις θάλασσες μας που έβγαλε η Ελλάδα, αλλά και την ανάγκη να βελτιώσει τάχιστα την επικοινωνιακή εικόνα της. Η οποία μετά τα ΕΛΤΑ μπαίνει σε δοκιμασία και με το θέμα των αγροτών σε όλα τα επίπεδα.