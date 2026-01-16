Έντονη κριτική εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξη Τύπου, καταλογίζοντας στην Αθήνα αμφιλεγόμενη στάση απέναντι στο Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης στη Γάζα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Άγκυρα θεωρεί απαραίτητη την άμεση κατάπαυση του πυρός για να προχωρήσει η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με το Τελ Αβίβ.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν;

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ.: με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός (σ.σ.: ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου) μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ.: στην Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να επανεκκινήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή». Όπως είπε, η Άγκυρα έχει αναγνωρίσει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, αλλά η απόφαση για περιορισμό των σχέσεων οφείλεται, κατά τον ίδιο, σε «γενοκτονία» στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου.

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», δήλωσε.