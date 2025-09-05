«Μακάρι να επιστρέψει. Πάει για σπουδές σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, μετά γράφει βιβλίο, μετά φτιάχνει νέο κόμμα. Όλα αυτά είναι θετικά, από τη στιγμή που με αντιγράφει. Πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά. Εγώ έχω αποδείξει ότι αντέχω, ότι δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη του κόσμου. Με τον βάλτο όμως δεν μπλέκω. Το λέω ξεκάθαρα: πάνω από το πτώμα μου».

Με αυτές τις φράσεις τοποθετήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε για νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, όπου τοποθετήθηκε και σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα.

Για τη δυναμική του Κινήματος Δημοκρατίας

«Το βλέπουμε αυτό στη διάδραση σε όλη τη χώρα, στις τοπικές οργανώσεις μας, αλλά και διαδικτυακά και δημοσκοπικά. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται γιατί είμαστε δραστήριοι και παρόντες σε κάθε γωνιά της κοινωνίας».

Για την πολιτική αντιπαράθεση

«Ποτέ δεν ήταν αντίπαλός μου ούτε κάποιος εντός ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν όλα τα άλλα κόμματα. Αντίπαλός μου είναι όλο το παλιό απόστημα που έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Σκεφτείτε πόσες φορές ο ελληνικός λαός έχει ακούσει για “επανίδρυση” και “εκσυγχρονισμό” και τελικά πού έχουμε καταλήξει».

Για την οικονομική φιλοσοφία

«Η δική μου φιλοσοφία δεν είναι να ξεζουμίζουν τον λαό με τεράστια υπερπλεονάσματα για να τα επιστρέφουν μετά με επιδόματα. Η δική μου φιλοσοφία είναι ο λαός να έχει εξαρχής χρήματα στην τσέπη του. Προτιμώ χαμηλή φορολογία από την αρχή».

Για τις μεγάλες περιουσίες και τον ΕΝΦΙΑ

«Χρειάζεται μεγάλη αναδιανομή. Ο ΕΝΦΙΑ για αντικειμενικές αξίες κάτω των 200.000 πρέπει να καταργηθεί. Στις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες πρέπει να αυξηθεί. Η έκπτωση που έκανε ο πρωθυπουργός στις μεγάλες περιουσίες πρέπει να αντιστραφεί».

Για τον ΦΠΑ

«Ο ΦΠΑ πρέπει να μειωθεί στο 15%. Δεν μπορεί ένας μισθωτός να πληρώνει περισσότερους φόρους από έναν επιχειρηματία με εκατομμύρια κέρδη. Χρειάζεται ισορροπία στη φορολογία».

Για τους μισθούς και τους βουλευτές

«Αν ο πρωθυπουργός θεωρεί ικανοποιητικό τον μέσο μισθό των 880 ευρώ, ας συμφωνήσει να πληρώνονται όλοι οι βουλευτές με αυτόν τον μισθό. Έτσι θα καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις με αυτά τα χρήματα».

Για το πολιτικό σύστημα και τις εκλογές

«Θέλω να πέσει όλο το παλιό σάπιο σύστημα. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο κατά βούληση δείχνει πόσο χαμηλής ποιότητας είναι η δημοκρατία μας».

Για πιθανές συνεργασίες

«Δεν υπάρχει καμία ηθική βάση για συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα. Το Κίνημα Δημοκρατίας παραμένει αυτόνομο. Αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευθεί, θα εφαρμόσουμε μια ρεαλιστική, ανθρωπιστική πολιτική που δεν θα ξεπουλήσει ποτέ το Αιγαίο».

