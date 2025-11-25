Το πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» είναι από χθες στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις για το περιεχόμενο του.

Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Μεγάρου Μαξίμου για τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός ήρθε από τον Παύλο Μαρινάκη στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες. Και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο θόρυβος που έχει ήδη προκληθεί εκτιμούν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί να είναι προς όφελος της κυβέρνησης, καθώς ήδη υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από πρώην πολιτικούς συνοδοιπόρους του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που «ανακατεύει» πολύ την κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι, που όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, μπορεί να οδηγήσει σε συσπείρωση γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ζητούμενο την πολιτική που παράγει αποτελέσματα και με στόχο τη σταθερότητα της χώρας.

Εκτιμήσεις για «εμφύλιο» στο χώρο της Αριστεράς

Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τις τοποθετήσεις Τσίπρα και την απόδοση ευθυνών σε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ.

«Το τι θα κάνει η Αριστερά, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου, δεν ανήκω σε αυτό τον χώρο. Εντάξει, έχει μια παράδοση στις διασπάσεις, από εκεί και πέρα ας τα λύσουν μόνοι τους. Όλοι αυτοί μαζί κατέστρεψαν τη χώρα», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης εξηγώντας στη συνέχεια ότι η κοινωνία περιμένει αποτέλεσμα από την κυβέρνηση, από κάθε Υπουργό, από κάθε στέλεχος» και υπενθυμίζοντας ότι «δεν κέρδισε κανέναν Τσίπρα και κανέναν άλλο πολιτικό αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε το 2019 ούτε το 2023. Το είχε πει έτσι ακριβώς. Την εμπιστοσύνη των πολιτών κέρδισε».

Το βάρος στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος

Προκειμένου να ξανακερδίσει αυτή την εμπιστοσύνη –καθώς σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πολλοί που στήριξαν τη ΝΔ εμφανίζονται αναποφάσιστοι- στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας και κυρίως στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Εκεί θα δώσει το βάρος το επόμενο διάστημα, υπενθυμίζοντας όμως σε κάθε ευκαιρία τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτές οι υπενθυμίσεις αναμένεται να ενταθούν σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.