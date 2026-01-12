Η κυβέρνηση περιμένει τα ονόματα των εκπροσώπων των αγροτών που θα λάβουν μέρος στις δύο αυριανές συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών σχετικά με το ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων, ο όρος για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές οι παρουσίες και ότι η πρώτη αντιπροσωπεία θα προέρχεται από τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων και η δεύτερη από άλλους αγρότες που η πρώτη αντιπροσωπεία δεν τους ήθελε στο τραπέζι του διαλόγου.

Όλα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή «στον αέρα» αν δεν οριστικοποιηθούν οι συμμετέχοντες, δηλαδή οι 20+20 αγρότες που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου αύριο το μεσημέρι.

Χατζηδάκης: Να κινηθούμε όλοι σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής, ώστε να γίνει διάλογος με όλους

Για το θέμα του διαλόγου τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό (OPEN):

«Η κυβέρνηση τήρησε από την αρχή μετριοπαθή στάση, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και διότι θέλει να διευκολύνει να γίνει ο διάλογος, παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αρνητισμός. Γι’ αυτό το λόγο δεχθήκαμε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, καθώς οι μεν δεν ήθελαν να βρεθούν στην ίδια αίθουσα με τους δε. Καλώ όσους αγροτοσυνδικαλιστές εξακολουθούν να θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν. Να κινηθούμε όλοι σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής, ώστε να γίνει διάλογος με όλους».

«Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι παραπάνω»

Όσο για το περιεχόμενο της συζήτησης, εφόσον γίνουν τελικά οι δύο συναντήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε για άλλη μία φορά ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Αντίθετα, όπως εξήγησε, υπάρχει μία σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για περαιτέρω κλιμάκωση», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στα όσα διεμήνυσαν οι αγρότες περί κοροϊδίας μετά τις ανακοινώσεις για τις εξειδικεύσεις των μέτρων, τόνισε:

«Δεν ξέρω πόσο κοροϊδία είναι το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη», σημείωσε προσθέτοντας ότι «έχουν δοθεί παροχές που δεν είχαν δοθεί για δεκαετίες» ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία καθώς και στην περαιτέρω στήριξη του πρωτογενούς τομέα ο οποίος είναι η βάση της οικονομίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτή υπάρχει ουσιαστικά από το 2019 και ότι με την πρόσφατη ψήφιση της δίνονται ευκαιρίες για εξαγωγές ενώ προστατεύονται από απομιμήσεις 21 ελληνικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης όπως η φέτα, οι ελιές Καλαμάτας, το ελαιόλαδο, η μαστίχα Χίου, κρασιά, τσίπουρα και άλλα αγροτικά προϊόντα.