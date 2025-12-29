Την άμεση εκτόνωση της κατάστασης και την απομάκρυνση των τρακτέρ από τις εθνικές οδούς επιδιώκει η κυβέρνηση προκειμένου να μην επαναληφθούν και την Πρωτοχρονιά εικόνες όπως οι χθεσινές με ταλαιπωρία των εκδρομέων και πολύωρες καθυστερήσεις.

Εκεί στόχευσε και η χθεσινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που καλούσε τους αγρότες να προσέλθουν για έναν ειλικρινή διάλογο καθώς αυτός «και μόνο αυτός θα φέρει τις λύσεις».

Παρά την ανυποχώρητη στάση των μεγαλύτερων μπλόκων, η εκτίμηση που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο –όπως σημείωσε στην ανακοίνωση του και ο Παύλος Μαρινάκης- είναι ότι «όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου».

Το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων θα είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην καθιερωμένη πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.

Από την κυβέρνηση σημειώνουν την ικανοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έχουν ξεκαθαρίσει τις «κόκκινες γραμμές» και θεωρούν ότι στα μπλόκα που έχουν εκφράσει την πρόθεση για συζήτηση θα προστεθούν και άλλα. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, τότε μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για κάποια συνάντηση ορισμένων εκπρόσωπων μπλόκων με κυβερνητικά στελέχη.