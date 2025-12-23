Στις 11 το πρωί ξεκινά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς, με βασικό θέμα το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις κυβερνητικές προτεραιότητες της νέας χρονιάς ζητώντας ουσιαστικά από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου εντατικοποίηση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και στην παραγωγή έργου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στέλνοντας νέο μήνυμα στους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να μην ταλαιπωρήσουν την κοινωνία κατά την εορταστική περίοδο ενώ θα θίξει και τις συνέπειες που έχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην ελληνική οικονομία.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.