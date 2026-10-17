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Παράλληλα, ο ηθοποιός χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά ως μια καλή πολιτική επιλογή, τονίζοντας την εμπειρία του πρώην πρωθυπουργού στη διακυβέρνηση της χώρας.

Επιπλέον, ο κ.

Λαζόπουλος χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως ακροδεξιό κόμμα, επισημαίνοντας την ανάγκη για αναδιοργάνωση του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα.

Τέλος, ο ίδιος επέκρινε τη στάση του Κωνσταντίνου Αργυρού αναφορικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες διαψεύσεις προσωπικών σχέσεων.

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Ο Λάκης Λαζόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο πήρε αποστάσεις από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ταυτόχρονα μίλησε θετικά για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά το οποίο χαρακτήρισε «καλή επιλογή».

Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Λάκης Λαζόπουλος, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Mega ρωτήθηκε αν πολιτικά υπάρχει επιλογή και απάντησε καταφατικά. «Ναι, υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια επιλογή και είναι μια καλή επιλογή. Και είναι εντός Νέας Δημοκρατίας».

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Στην παρατήρηση ότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, αποκρίθηκε: «Δεν έχει σημασία, έχει να κάνει η προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι πρώην πρωθυπουργός, ξέρει να κυβερνάει, καταλαβαίνουμε ότι ξέρει από πολιτική και δεν υπάρχει κάποιος άλλος να περιμαζέψει αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία» για την οποία, μάλιστα, υποστήριξε ότι είναι ένα «ακροδεξιό κόμμα».

Ο Λάκης Λαζόπουλος μέχρι πέρσι δήλωνε ότι είναι θετικός σε ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ και στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν υπήρξε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στήριξε τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε αν πέτυχε το rebranding του πρώην πρωθυπουργού. «Δε νομίζω, γιατί είναι μουδιασμένος. Δε λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει, δεν λέει ποιο είναι το καινούργιο που θα συμβεί. Δε λέει τι θα κάνει με τη διαφθορά που υπάρχει τώρα. Θα την αφήσει έτσι; Η δίκη των Τεμπών θα τελειώσει;» είπε.

Λάκης Λαζόπουλος για τον Κωνσταντίνο Αργυρό μετά την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι κωλοτούμπες δεν μ’ αρέσουν»

Ο Λάκης Λαζόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Καταρχήν, η κυρία έκανε σταθμό στα μπουζούκια. Είχε μια μεγάλη αγάπη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Που καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχει καμία σχέση ο Κωνσταντίνος σε επίπεδο των σκανδάλων, αλλά θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια που του έχει σταθεί και έχει σταθεί και ο ίδιος. Φοβήθηκε τι θα πουν στις τηλεοράσεις και έκανε πίσω. Αλλά δεν είναι ωραίο όταν έχεις υπάρξει με έναν άνθρωπο να στέκεσαι…

Είσαι φίλος με έναν άνθρωπο. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή από την ώρα που δεν επιβαρύνεσαι με κάτι, πες “ναι, εγώ υπήρξα. Πέρασα καλά, όπως την πέρασαν και όλοι οι Έλληνες” και τελείωσε η ιστορία. (σ.σ. Αυτό που είπε) να μιλήσουμε για τη μουσική, αυτές οι κωλοτούμπες δεν μ’ αρέσουν», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.