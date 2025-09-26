Ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απεύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Νέα Υόρκη. «Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ. «Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε. «Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Ετσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε. «Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για την δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν. «Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί» υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα στη γείτονα. «Για το Κυπριακό, η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια… Με τη Λιβύη είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους χωρίς καμία παρέμβαση. Στη Συρία μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό» τόνισε επίσης.

Μητσοτάκης στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ: Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli – Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων

Ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απεύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.



«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ.



«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε.



«Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Ετσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε.



«Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.



Αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων». Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.



«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για την δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν.



«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί» υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα στη γείτονα.



«Για το Κυπριακό, η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια… Με τη Λιβύη είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους χωρίς καμία παρέμβαση. Στη Συρία μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό» τόνισε επίσης.

https://www.youtube.com/live/zvp46t7wHdE?si=Y_lRXXK5CIAu6YKQ

Φωτογραφίες από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ