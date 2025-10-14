Απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που καθιερώνει μεταξύ άλλων, τις 13 ώρες εργασίας, στην Αθήνα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η διήμερη συζήτηση, που θα καταλήξει σε ψηφοφορία για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», άρχισε εν μέσω πανελλαδικής απεργίας.

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να υπάρξουν τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια της Βουλής με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν, ζητώντας την απόσυρσή του.

Απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που καθιερώνει μεταξύ άλλων, τις 13 ώρες εργασίας, στην Αθήνα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Κόκκινο πανί» η διάταξη για «ευελιξία» με δυνατότητα για εργασία 13 ώρες την ημέρα – Ερωτήματα για το πως θα γίνεται έλεγχος

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα συνδικάτα και Ομοσπονδίες κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία κόντρα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο βάλλοντας εναντιόν του νομοσχεδίου που παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας, με την πρόβλεψη για ωράριο 13ωρών ημερήσιας εργασίας υπό προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η δυνατότητα θα υπάρχει μόνο με την βούληση του εργαζόμενου, ωστόσο ήδη γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για το πως θα εντοπιστουν τυχόν κρούσματα επιβολής του 13ωρου από κακούς εργοδότες, με το υουργείο Εργασίας να δεσμεύεται για περισσότερους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ακόμα και έτσι, όμως, τα συνδικάτα φωνάζουν ότι ανοίγει ο δρόμος για εκβιασμούς και φόβους απολύσεων σε περίπτωση άρνησης εργαζομένων να αποδεχθούν τις επιθυμίες των εργοδοτών τους.

Κουτσούμπας: Το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, πλήρη δικαιώματα για μια ζωή που τους αξίζει

«Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει: στα σκουπίδια. Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά είναι το 7ωρο-πενθήμερο-35ωρο, είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματα τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση, σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών στα Προπύλαια.

Κεραμέως προς Κουτσούμπα: Το ΚΚΕ δεν είναι υπέρ της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας;

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, του είπε πως «δεν θα σταθώ στην παρουσίαση που κάνατε της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ ως “εξόχως αντεργατική” αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν το ΚΚΕ είναι αντίθετο με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» καθώς, όπως πρόσθεσε, «είναι ένα εργαλείο που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και πώς οι εργαζόμενοι αμείβονται για αυτόν».

Στην συνέχεια, απέρριψε ότι τις αιτιάσεις του κ. Κουτσούμπα για απορρύθμιση της οικογενειακής ζωής με την πρόβλεψη για 13ωρο, λέγοντάς του ότι «αυτή εδώ είναι η κυβέρνηση που έχει επεκτείνει την άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. Για πρώτη φορά θεσμοθέτησε την άδεια πατρότητας. Την δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας έως 7 μήνες στον πατέρα. Θεσμοθέτησε άδειες για την παροχή φροντίδας για ιατρικές εξετάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Για προστασία των γονέων από απόλυση λόγω ενάσκησης των δικαιωμάτων τους σχετικά με την ισορροπία της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής».

Για την επέκταση των ωρών εργασίας σε έναν εργοδότη, ανέφερε η υπουργός, ότι «δεν είναι μια δική μου φαντασίωση αλλά έχουμε συλλογικές συμβάσεις που κατατίθενται σωρηδόν στο υπουργείο Εργασίας, που οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας, με 6η και 7η ημέρα, που ορισμένες μάλιστα είναι παράνομες γι’ αυτό και δεν τις εγκρίνουμε, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα».

«Σήκωσε το γάντι» ο ΓΓ του ΚΚΕ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πήρε το λόγο για να δώσει απάντηση στη Νϊκη Κεραμέως, λέγοντας ότι η υπουργός Εργασίας «λέει μισή αλήθεια, μισή διαστρέβλωση και μισό ψέμα, να μην πω μεγάλο ψέμα» εξηγώντας ότι «η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ουσιαστικά έγινε σε αντικατάσταση κεφαλαίου ιδιαίτερα στον τουρισμό ή στην εστίαση και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει και την επένδυση που είναι για το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων που τις διαθέτουν και (για) αυτούς που τις βάζουν στο κεφάλαιο τους για να έχουν περισσότερα κέρδη και για να ελέγχουν καλύτερα τον εργαζόμενο πότε πάει στη δουλειά, πότε σταματάει κλπ».

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ απαντούν με απεργία και συλαλλητήριο στο Σύνταγμα

Η ΓΣΕΕ καλεί σε μαζίκή κινητοποίηση σήμερα «ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας:

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που καθιερώνει μεταξύ άλλων, τις 13 ώρες εργασίας, στην Αθήνα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία», αναφέρει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει», λέει το ΠΑΜΕ.





Νατσιός: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο αποδομεί πλήρως τον χρόνο εργασίας και καθιερώνει 13ωρη εργασία

«Με βερμπαλισμούς, όπως «ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των εργαζομένων» και «ευελιξία στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας», επιχειρείται πλήρης ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων. Διατάξεις, όπως η «διαδικασία αναγγελίας της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης», «ο τρόπος καταχώρισης των αδειών», «η μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας», καθιστούν τους εργαζομένους τελείως απροστάτευτους σε κάθε μορφή εργοδοτικής αυθαιρεσίας», λέει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.