Σε ένα κείμενο που ανήρτησε στο Facebook και που θυμίζει “κινηματικού τύπου” παρέμβαση στα πολτιτικά πράγματα, η Μαρία Καρυστιανού στρέφεται ουσιαστικά εναντίον του συνόλου του πολιτικού συστήματος, καθώς κατονομάζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταλογίζοντας ευθύνες και στις δύο πλευρές για σειρά θεμάτων.

“Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση λειτουργούν ως γροθιά”

Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της στην τραγωδία των Τεμπών, όπου υποστηρίζει:

“Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως «μια γροθιά». Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς. Είναι εξοργιστικό: Όταν ζητούσαμε από την Αντιπολίτευση να συσπειρωθεί και να στηρίξει τα αιτήματα μας στη Βουλή, επικαλούνταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης.”

Στο ίδιο κείμενο και χρησιμοποιώντας “ατάκες” που θυμίζουν δημοσιογραφικούς τίτλους ή μηνύματα γραμμένα για να κυκλοφορήσουν εύκολα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού κατηγορεί την κυβέρνηση για τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα (24 ώρες μετά την εμφάνισή της στο μπλόκο της Νίκαιας), χαρακτηρίζει “σκάνδαλο” το νομοσχέδιο Δένδια για το νέο μισθολόγιο στις Ενοπλες Δυνάμεις, εξαπολύει πυρά εναντίον κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για διαφθορά και διαπλοκή, ενώ καταλήγει σε τρία σημεία για την Συνταγματική Αναθεώρηση ζητώντας κατάργηση του άρθρου 86, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας στη Δικαιοσύνη από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Επίσκεψη της Μαρίας Καρυστιανού στο μπλόκο των αγροτών στη Νόκαια της Λάρισας. Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 (EUROKINISSI)

Το “μανιφέστο” Καρυστιανού

“Το Σύνταγμα σε Κατάσταση Πολιορκίας!

Από τον Αφανισμό του Πρωτογενούς Τομέα έως την πλήρη Απαξίωση του Πολίτη, η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το ΟΞΥΓΟΝΟ μας.

Τα παραδείγματα αναρίθμητα. Το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε «κουρελόχαρτο».

Παράλληλα, με την υπογραφή του Πρωθυπουργού στην κατάπτυστη συμφωνία EU-Mercosur, δίδεται το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο.

Ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αφανισμό και η διατροφική ασφάλεια των παιδιών μας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Και όλα αυτά, με το πρόσχημα ανταλλάγματος από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων – λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη.

Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται να συμπληρώσει το κάδρο της θεσμικής εκτροπής. Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα «πωλείται όπως είναι επιπλωμένο». Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας.

Και μέσα σε όλα αυτά τα έκτροπα, σε πλήρη Σύμπνοια όλα τα πλοκάμια της Διαπλοκής. Και τα μεν και τα δε.

Είναι εξοργιστικό:

Όταν ζητούσαμε από την Αντιπολίτευση να συσπειρωθεί και να στηρίξει τα αιτήματα μας στη Βουλή, επικαλούνταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης. Φαίνεται, όμως, πως όταν διακυβεύονται οι θέσεις εξουσίας, οι κατ’ επίφαση διαφορετικές “ιδεολογίες” παραμερίζονται επιδεικτικά.

Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του συνθλιβόμενου από τα πλοκάμια της πολίτη.

Επειδή όμως «ουδέν κακό αμιγές καλού», αυτή η πρωτοφανής συσπείρωση του πολιτικού κατεστημένου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Τώρα που είστε όλοι ΜΑΖΙ, αποδείξτε αν υπάρχει έστω και ένα μικρό ίχνος ειλικρίνειας.

Ξεκινήστε άμεσα τη διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Εξάλλου προσωπικά ο ΠΘ έχει τοποθετεί υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 για την ατιμωρησία των πολιτικών. Εκτός αν ψευδόταν για άλλη μια φορά απέναντι στον ελληνικό λαό.

Απαιτούμε λοιπόν:

* Κατάργηση του Άρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική έρευνα και τις ποινικές ευθύνες των Υπουργών.

* Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας.

* Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Με τις εκλογές να προβάλουν στον ορίζοντα, οφείλετε να προχωρήσετε άμεσα σε αυτές τις δομικές αναδιαρθρώσεις που ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ, ΥΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.300.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.

Η ανοχή τελείωσε.

Δεν θα παίζετε πλέον σε βάρος μας με προσχηματικές υποσχέσεις.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ!”

Πρώτη πολιτική παρουσία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: “Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και θα διεκδικήσει σύντομα την ψήφο της κοινωνίας”

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, λόγω του κυοφορούμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, με τα κόμματα πλέον να παίρνουν ανοιχτά θέση ενώ δεν λείπουν και οι αιχμηρές τοποθετήσεις. Χθες, η κ. Καρυστιανού στην πρώτη της πολιτική κίνηση, εμφανίστηκε στα μπλόκα των αγροτών, λέγοντας πως πρέπει να μείνουν ενωμένοι για να τα καταφέρουν, ενώ επανέλαβε πως προχωρά κανονικά η δημιουργία πολιτικού φορέα.