Στο πολωμένο κλίμα που επικρατεί αυτή την περίοδο εντός της Βουλής η σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Νίκου Ταχιάου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου οδήγησε στην προειδοποίηση του υφυπουργού Υποδομών πως θα σκεφτεί σοβαρά να κινηθεί δικαστικά απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό που τράβηξε τα βλέμματα εντός της Ολομέλειας. Και αυτό καθώς λίγο νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού πρώτα είχε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα άδεια έδρανα της Ολομέλειας, κατέληξε να απευθύνει προσκλητήριο στην αντιπολίτευση για την ανατροπή της «γαλάζιας» κυβέρνησης.

Στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, μίλησε, με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για «κακοποιά στοιχεία». Αυτό έφερε την «έκρηξη» του υφυπουργού Υποδομών. «Υπαινίχθηκε ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Την περασμένη εβδομάδα με αποκάλεσε ακραία σεξιστή. Σκέφτομαι σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε», τόνισε ο Νίκος Ταχιάος.

Επιμένοντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον υφυπουργό λέγοντας του πως «τι δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κομματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τι δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;», ενώ τον κάλεσε, εφόσον το επιθυμεί, να προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε» ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος λέγοντας, ωστόσο, πως «με απωθεί η λογική του Βισίνσκι, λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: “τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ ή κανενός εσπρέσο μακιάτο», τονίζοντας πως πως δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. «Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν εγώ ή εσείς έχετε άλλο δίκιο» κατέληξε ο υφυπουργός Υποδομών.

Τα άδεια έδρανα, η αντιπαράθεση με τον Γιαννούλη και το προσκλητήριο ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Είχε προηγηθεί, λίγο νωρίτερα, το «τζαρτζάρισμα» της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή στάθηκε η εικόνα με τα άδεια έδρανα εντός της Ολομέλειας. Γεγονός που στηλίτευσε, για ακόμη μια φορά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτιθέμενη όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβε να απαντήσει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέλαβε ρόλο «απουσιολόγου», μιλώντας για «συμπλεγματική και ανερμάτιστη ισοπέδωση των πάντων» αλλά και για «διαγκωνισμό με το υποδεκάμετρο για το ποιος εκφράζει καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών». Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούστηκε από τα έδρανα να φωνάζει πως «είναι άδεια η αίθουσα» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως δεν ευθύνεται το κόμμα του γι’ αυτό. «Ο εχθρός δεν είναι στα αριστερά σας, αλλά στα δεξιά σας» της είπε, μάλιστα, με νόημα.

Όταν ανέβηκε στο βήμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως επιμένει στη θέση της τονίζοντας πως εάν ήταν γεμάτα τα έδρανα της αντιπολίτευσης, οι κυβερνητικοί δεν θα προέλαυναν. «Θέλετε κύριοι να τους ρίξουμε; Στην αντιπολίτευση μιλάω. Εγώ θέλω και σας προσκαλώ να το κάνουμε και να μην τους αφήνουμε να ποδοπατάνε τον κόσμο», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, απευθύνοντας αυτή την πρό(σ)κληση για την ανατροπή της «γαλάζιας» κυβέρνησης.