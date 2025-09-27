Σε βίντεο 29 δευτερολέπτων ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτάει τους ευρωπαίους εταίρους για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, σαφώς υπονοώντας την ανάγκη παρέμβασης της Ε.Ε.

Πού είναι η Ευρώπη;

Πού είναι η καταδίκη; pic.twitter.com/BvPR0sVcKd Advertisement Advertisement September 27, 2025

Μήνυμα στην Ευρωπαΐκή Ένωση απευθύνει μέσω instagram ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, παρεμβαίνοντας και αυτός στο θέμα της εκταφής του γιου του απεργού πείνας, έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, Πάνου Ρούτσι.

Το μήνυμα του στα αγγλικά, για να ακουστεί από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ, με υπότιτλους στα ελληνικά, υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981. Επισημαίνοντας ότι η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα της Ευρώπης, δεν δίνει σε έναν πατέρα το δικαίωμα της εκταφής του παιδιού του, που σκοτώθηκε σε σύγκρουση τρένων, για να μάθει τις αιτίες θανάτου του. Σύγκρουση για την οποία υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση. Και θέτει τα εξής ερωτήματα:

*Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

*Πού είναι η καταδίκη των άλλων πολιτικών κομμάτων που επικαλούνται τη Δικαιοσύνη και του Κράτους Δικαίου;