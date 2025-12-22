Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και συναντήθηκε στη Ραμάλα με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, στάση που πιστοποιείται από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ραμάλα από το 2015 και την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την έναρξη της πρώτης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, τον Οκτώβριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και την εμπέδωση των συνθηκών ασφαλείας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία παλαιστινιακής συμμετοχής στην υλοποίηση του Σχεδίου ειρήνευσης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα συνεισφέρει σταθερά στην αρωγή προς τους κατοίκους της Γάζας, έχοντας μονίμως ως προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, και έχει μεριμνήσει για την περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα, ως εταίρος και φίλος όλων των κρατών της περιοχής, ενεργεί πάντοτε ως συνεπής και έντιμος συνομιλητής και είναι σταθερά έτοιμη να συνεισφέρει στον διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τάσσεται σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έχει θέσει σε εφαρμογή η Παλαιστινιακή Αρχή, προσθέτοντας πως η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της και θα συμβάλλει καθοριστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή σήμερα στη Ραμάλα. Είναι πραγματική χαρά για εμένα και την αντιπροσωπεία μας που σας συναντάμε σήμερα, για να συζητήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά και για να επαναβεβαιώσουμε τη μακροχρόνια δέσμευση της Ελλάδας στον διάλογο, τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια αμάχων στη Γάζα και για τα δεινά όλων των αθώων θυμάτων και των οικογενειών τους. Για εμάς, η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές. Η χώρα μου τονίζει διαρκώς τη σημασία τους στις επαφές της με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όπως επισημάνατε, έχουμε συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, μεταξύ άλλων μέσω σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω οικονομικών συνεισφορών, μέσω της παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε περαιτέρω, πάντα σε συντονισμό με τους εταίρους μας.

Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Ραμάλα μετά την ανακοίνωση και την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων για τη Γάζα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο πλαίσιο για τη συνεργασία και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στην περιοχή.

Για εμάς, η πραγματική πρόκληση είναι πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην εφαρμογή των επόμενων σταδίων αυτού του σχεδίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδυση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα. Γνωρίζετε ότι πάντα υποστηρίζαμε και διαπραγματευόμασταν τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ως βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το γεγονός ότι αναγνωρίζετε ότι η Ελλάδα μπορεί και έχει να διαδραματίσει ρόλο ως αξιόπιστος και σεβαστός συνομιλητής, αξιοποιώντας επίσης τη θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερθήκατε στο ψήφισμα 2803, το οποίο θέτει τα θεμέλια και τη νομική βάση για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ως χώρα που ανήκει στην περιοχή και κατανοεί την περιοχή πιθανώς καλύτερα από άλλους, για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και ευελπιστούμε να προχωρήσουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί τελικά μια μακροχρόνια και διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε. Όπως γνωρίζετε, μετά τις συναντήσεις μας θα μεταβώ στην Ιερουσαλήμ. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω τη στήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθείτε, και να προσφέρω τη βοήθειά μας με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχύσετε και τις δικές σας επιχειρησιακές ικανότητες για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον λαό σας.

Και πάλι, σας ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μου, γι’ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή».

Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Ιερουσαλήμ όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπεντζαμίν Νετανιάχου ενώ θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας – Ισραήλ- Κύπρου.

