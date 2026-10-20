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Η υπερσύγχρονη αυτή υποδομή φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια.

Το κτίριο στεγάζει επίσης το κέντρο δεδομένων του Δημόκριτου και την εταιρεία Pharos, η οποία αποτελεί το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, θέτοντας ως στόχο η Ελλάδα να εξάγει τεχνογνωσία και να καταστήσει την τεχνολογία πυλώνα ανάπτυξης.

Το κτίριο σχεδιάστηκε ως μια έξυπνη εγκατάσταση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

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Το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», εγκαινίασε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή που φιλοξενεί έρευνα αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς και στην κυβερνοασφάλεια.

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Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις ενώ στην ομιλία του ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και την ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

«Η κυβέρνηση συνομιλεί με το αύριο ενώ δυστυχώς άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι εγκλωβισμένες στο χθες ή και το προχθές», το πολιτικό μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «η πατρίδα μας δεν φοβάται το μέλλον».

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά, που αναδεικνύει ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά και, κυρίως, ποιος νοιάζεται για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σε μια εποχή κατά την οποία συντελούνται τόσο μεγάλες, κοσμοϊστορικές αλλαγές» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνοντας ότι μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων και το Δημόσιο θα είναι πιο έτοιμο για τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο, ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο «η Ελλάδα να εξάγει τεχνογνωσία» εξηγώντας ότι μπορεί «η τεχνολογία να γίνει πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης» και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στη χώρα μας.

Εκτός από ερευνητικές δράσεις, το νέο κτίριο στεγάζει το data center του «Δημόκριτου», που θα εξυπηρετεί όλα τα ινστιτούτα του «Δημόκριτου», αλλά και τις εταιρείες που έχουν ενταχθεί στο τεχνολογικό πάρκο «Λεύκιππος». Στο data center θα φιλοξενηθεί, επίσης, κόμβος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), που θα το διασυνδέει με ταχύτητα και ασφάλεια με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ, διευκολύνοντας τη μεταφορά δεδομένων προς επεξεργασία για ερευνητικές και άλλες εφαρμογές.

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Στο νέο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στεγάζονται και τα γραφεία της εταιρείας «Pharos A.E.», που είναι το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί τον εμπορικό κλάδο του έργου PHAROS και αναλαμβάνει την αλληλεπίδραση και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Σημειώνεται τέλος ότι το νέο κτίριο δεν φιλοξενεί μόνο πολύπλευρες δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και το ίδιο ένα πεδίο μελέτης. Είναι ένα έξυπνο κτίριο που έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων.

(με πληροφορίες και από ΑΠΕ)

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