Τις απειλές που παραμονεύουν –κυρίως στο πεδίο της οικονομίας- σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η πολιτική σταθερότητα της χώρας επεδίωξε να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βελτίωση που παρουσιάζουν κομβικοί οικονομικοί δείκτες, κυρίως λόγω των πολιτικών που εφάρμοσε η κυβέρνηση και στη στήριξη που παρείχε στην επιχειρηματικότητα. Όπως είπε, η Ελλάδα από παρίας της Ευρώπης πλέον δανείζεται φθηνότερα, συγκριτικά με άλλες μεγαλύτερες χώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που οδήγησαν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στη μείωση της ανεργίας, στις φοροελαφρύνσεις, καθώς και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα όμως επισήμανε μία σειρά από κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της πολιτικής σταθερότητας.

«Ο λαϊκισμός έχει τη δύναμη να μεταλλάσσει κάθε οικονομική δυσκολία σε μία συστημική αμφιβολία», σημείωσε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι «δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα».

Φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία που αντιμετωπίζει κυβερνητική κρίση αλλά και χώρες που παρά την παράδοση συνεργασιών όπως η Γερμανία, αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα, υπογράμμισε την ανάγκη «να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας της σημερινής Ελλάδας».

Κάνοντας λόγο για «την καταιγίδα της πολυετούς δημαγωγίας», αναφερόμενος ουσιαστικά στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως να τον κατονομάσει, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα. Η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα. Οι αυταπάτες σε μία οικονομία που ήταν στην εντατική», προσθέτοντας ότι «το κόστος της αβεβαιότητας και το ρίσκο των λάθος επιλογών το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Τρεις βασικούς άξονες ανέφερε ο πρωθυπουργός ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας:

-Τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας

-Την επένδυση στους ανθρώπους και την επαγγελματική κατάρτιση

-Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

Όπως είπε, η κυβέρνηση βρίσκεται στο μέσο της δεύτερης θητείας της και οι πολίτες τώρα θα αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί, εξηγώντας ότι αυτοί θα κληθούν το 2027 να αποφασίσουν το αν θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση.