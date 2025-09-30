«Η απάντηση στη διαρκώς εντονότερη ψευδολογία θα είναι το έργο μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, δείχνοντας έτσι τη στόχευση της κυβέρνησης απέναντι στην τοξικότητα και τα fake news.

Χρησιμοποιώντας τη φράση «αμόκ παραπληρόφορησης» που όπως είπε διαπίστωσε μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε ως παράδειγμα τη φωτογραφία του με το ζεύγος Τραμπ, που κάποιοι χαρακτήρισαν ψεύτικη. «Η μάχη για την αλήθεια διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην εξωτερική πολιτική, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα ζήτησε από τα μέλη της κυβέρνησης να δίνονται απαντήσεις άμεσες και τεκμηριωμένες.

«Ας μην μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που σκέφτονται και ακούνε είναι περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν μόνο από εμάς», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την τοποθέτηση του ο πρωθυπουργός, δείχνοντας την έλλειψη ρεαλιστικών προτάσεων από την αντιπολίτευση.

Τα παραδείγματα που έδωσε ο πρωθυπουργός για την αύξηση εισοδημάτων των φορολογουμένων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις θετικές συνέπειες των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη και που θα συζητηθούν σήμερα στο υπουργικό προκειμένου σε λίγες εβδομάδες να γινουν νόμος του Κράτους. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με τις μειώσεις φόρων που θα στηρίξουν το εισόδημα περίπου 4 εκατ. πολιτών ενώ ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη προς τους νέους ανθρώπους μέσω της μείωσης των φόρων και ανέφερε κάποια παραδείγματα.

Νεαρός με 980 ευρώ μισθό θα έχει όφελος 1072 ευρώ το χρόνο.

25χρονη με μηνιαίο εισόδημα 1260 ευρώ και 1 παιδί, θα έχει όφελος 1429 ευρώ

Πολύτεκνος με μισθό 2000 ευρώ θα έχει όφελος 2300 ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα μόνιμα μέτρα είναι ένα σημαντικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια και επανέλαβε ότι «πολιτική μας είναι το μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία».

Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας σημείωσε ότι «φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικοτητα».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο θέμα των αλλαγών στις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας «η θητεία να γίνεται προσόν αντί χάσιμο χρόνου» καθώς και στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, εξηγώντας ότι είναι «η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικής για την παράνομη μετανάστευση».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι «να καθορίζουμε εμείς ποιοι θα εισέρχονται και εργάζονται στη χώρα μας».

Ακολουθεί όλη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάακου Μητσοτάκη:

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στις επαφές που είχα και με ξένους ηγέτες και με επενδυτές, αλλά και στην ομιλία την οποία είχα την ευκαιρία να κάνω, νομίζω ότι εκπέμψαμε το μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος.

Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Trump διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου.

Κι όλα αυτά όταν συμβαίνουν πολύ σοβαρές εξελίξεις, όπως η προοπτική ειρήνευσης στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις χθεσινές εξαγγελίες οι οποίες έγιναν στον Λευκό Οίκο και να εκφράσω την ευχή μου ότι το σχέδιο αυτό, το οποίο φαίνεται ότι είναι καλά επεξεργασμένο, θα γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, στην άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε δεύτερο χρόνο στη δημιουργία ενός καινούργιου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

Και βέβαια, κρατώντας πάντα ζωντανή -και αυτή είναι η επίσημη διαχρονική θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής- την προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και τον μόνο τρόπο για να λυθεί οριστικά αυτή η κρίση, η οποία κρατάει τώρα πολλές δεκαετίες και προφανώς επηρεάζει και την πατρίδα μας, καθώς είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναφερόμενος, λοιπόν, και πάλι στα δικά μας, θα έλεγα ότι αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται ένα μέτωπο το οποίο διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας: από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα fake news τα οποία βλέπουμε διαρκώς, μέχρι και στον τομέα της υγείας, μέχρι δυστυχώς και την εθνική εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες. Άλλωστε, τώρα όσο ποτέ, ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας.

Στο κλίμα αυτό κινείται και η ατζέντα της σημερινής μας συνεδρίασης. Είναι πλούσια, όπως πάντα είναι πλούσιο το Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρό μας είναι η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση την οποία είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζω ότι παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης. Το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά και σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση την οποία κάνουμε για τη νέα γενιά, μια παρέμβαση πραγματικά πρωτοποριακή: κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ για τους νέους μεταξύ 25 και 30 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%.

Θα επέμεινα, από το να μιλάμε με γενικούς αφαιρετικούς δείκτες, να εστιάζουμε πάντα στα συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά, αν τα δει κανείς. Ένας νεαρός πωλητής, για παράδειγμα, με καθαρή μηνιαία αμοιβή 980 ευρώ θα κερδίζει επιπλέον 1.072 ευρώ τον χρόνο: παραπάνω από έναν μισθό.

Μια 25χρονη υπάλληλος με μισθό 1.260 ευρώ και με ένα παιδί θα έχει όφελος 1.429 ευρώ. Πάρτε έναν πολύτεκνο, ένα στέλεχος διοίκησης με μισθό 2.000 ευρώ, τέσσερα παιδιά, θα κερδίζει παραπάνω από 2.300 ευρώ ετησίως.

Και, βέβαια, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται εντός διετίας από τον «βραχνά» της προσωπικής διαφοράς. Μικροϊδιοκτήτες θα δουν όφελος, καθώς η φορολογική επιβάρυνση στα ενοίκια θα μειωθεί με την εισαγωγή νέου φορολογικού κλιμακίου, 25%.

Ο ΕΝΦΙΑ, όπως έχουμε πει, εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.720 χωριά και κωμοπόλεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε δεκάδες ακριτικά νησιά.

Όλα αυτά πια θα παρουσιαστούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και επίσημα, θα γίνουν εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους.

Πρόκειται, όπως έχουμε πει, για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις συγκροτούν ένα σημαντικό «ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας. Ταυτόχρονα, όμως, δηλώνουν και τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια, όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά, μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των όποιων ανατιμήσεων.

Θα το επαναλάβω: η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία.

Όμως, οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερη την παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Και θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και σε όλες τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές μάς αναγνωρίζεται, μας πιστώνεται και μας διαχωρίζει από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, πολλές από αυτές ισχυρές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξανασυμβεί ποτέ.

Με την ευκαιρία της συζήτησης για τις τιμές, θέλω να κάνω και μία μνεία στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες φαίνεται ότι και για τον επόμενο μήνα, ελπίζουμε ότι θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες.

Αν έπρεπε να κάνω και μία συνολική αναφορά στις τιμές της ενέργειας, πια, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, όπου θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στις ακραίες εξάρσεις των τιμών ενέργειας, φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, η οποία από τη μία δεν απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές, για νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες.

Τις προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας συμπληρώνουν και οι προσλήψεις, σχεδόν 20.000, που θα εγκρίνουμε για το 2026. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου -θα τα πει και ο Υπουργός στη συνέχεια-, γιατί πια έχουμε καταφέρει και έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, έτσι ώστε να μην κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΣΥ, νέους πυροσβέστες, στελέχη που θα ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας. Θα μας παρουσιαστεί από τους αρμόδιους Υπουργούς ο προγραμματισμός.

Απλά αξίζει να δούμε τη μεγάλη εικόνα: την τελευταία εξαετία έχουμε προσθέσει 140.000 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, με μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και την παιδεία. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, πρώτα και πάνω απ’ όλα, τις κοινωνικές μας προτεραιότητες, πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών, μπόνους παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους. Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε τον σχετικό προϋπολογισμό για το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του μπόνους παραγωγικότητας σημαντικά.

Και βέβαια, για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται και οι υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών, και ασφαλώς θα έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που θα έχουν τεθεί και βέβαια σε άμεση συνάρτηση και με την προσωπική τους αξιολόγηση.

Είναι η ίδια κατεύθυνση ανανέωσης και εκσυγχρονισμού που υπηρετεί και το επόμενο νομοσχέδιο. Θα ξεχώριζα από αυτά τα οποία θα εξετάσουμε σήμερα τις πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Άμυνας για τη μισθολογική αναβάθμιση και την αναδιάρθρωση του πλαισίου εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας.

Είναι σημαντικές, είναι τολμηρές αλλαγές, ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποιες αντιδράσεις, θεωρώ όμως ότι κινούνται απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις. Και βέβαια, στόχος μας είναι και οι νεοσύλλεκτοί μας να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση, η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος.

Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα των εξοπλισμών. Θα αναφέρω μόνο ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών.

Είμαστε σε συζητήσεις, όπως έχετε ενημερωθεί, και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση 2+2 ακόμα φρεγατών -που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση- από τους γείτονές μας.

Όλα αυτά, νομίζω, συνιστούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο τεκμαίρεται πια από όλα τα δεδομένα και κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναδεικνύεται από όλους μας, σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας.

Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στο νομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ένα νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Θα έλεγα ότι είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικής για τις παράνομες εισόδους στη χώρα.

Απλοποιούμε πολλές διαδικασίες για την υποδοχή εργαζόμενων από άλλα κράτη, σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή αλλά και η τεχνολογία, θεσπίζοντας καινούργια εργαλεία όπως η tech visa, για να μπορούμε να προσελκύσουμε στη χώρα μας εργαζόμενους οι οποίοι θα επιλέξουν να εργάζονται από την πατρίδα μας.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η άλλη όψη μιας πολύ αυστηρής πολιτικής ως προς την παράνομη μετανάστευση είναι να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι, με τους δικούς μας όρους, ποιοι θα εισέρχονται και θα εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας. Και νομίζω ότι αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα.

Κλείνω, καθώς η ημερήσια διάταξη είναι μεγάλη. Δύο σχόλια, πάντως, θα συγκρατούσα απ’ αυτήν: πρώτον, ότι τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν τον σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησής μας στο πλευρό και της κοινωνίας αλλά και της πατρίδας. Και δεύτερον, ότι οι δικές μας απαντήσεις σε αυτή τη διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το έργο μας, το οποίο κάνει πράξη το πρόγραμμά μας.

Και νομίζω ότι καλό είναι να τα συγκρατήσουμε αυτά τα δύο δεδομένα, καθώς η συγκυρία, δυστυχώς, γίνεται ολοένα και πιο τοξική και η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους.

Είναι ο δύσκολος δρόμος, αλλά είναι ο μονόδρομος της προόδου. Καλούμαστε να τον βαδίσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και πειθώ προς τους συμπολίτες μας. Ας μην μας παρασύρουν οι εντυπώσεις. Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς.







