Φωτογραφία Αρχείου / Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 5 Αυγούστου 2025. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν "Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, απλούστευση των αδειοδοτήσεων και περαιτέρω περιορισμός της γραφειοκρατίας" με εισηγητή τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, και στην τοποθέτηση του υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας ενώ επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε λεπτομερής ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη, πως είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Eπικοινωνία του Αντόνιο Κόστα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025