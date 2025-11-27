Από τη συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική», ξεκίνησε την τοποθέτηση του στο υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόκειται για σημαντική τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων», τόνισε ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι εκσυγχρονίζει το εθνικό εργασιακό πλαίσιο και προσφέρει ασφάλεια στους εργαζόμενους και την αγορά ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος μέχρι το 2030 είναι η κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, κάτι που ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη.

«Αυτή η τομή έρχεται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων», σημείωσε στη συνέχεια ενώ πρόσθεσε ότι αποτελεί σαφές δείγμα της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης συνδέοντας την άμεσα με τον Προϋπολογισμό για το 2026 που και αυτός έχει κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

«Δίνω μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης»

Στην αναφορά του για τον Προϋπολογισμό μίλησε για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, τη μείωση των φόρων, τη στήριξη στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την τιθάσευση του πληθωρισμού.

«Δίνω μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος υπενθυμίζοντας ότι αύριο Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1 εκατ. δικαιούχους. Μίλησε επίσης για τη μείωση του φόρου μικρής ιδιοκτησίας αλλά και τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας μέσω της μείωσης ή και της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.

«Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Πρώτη προτεραιότητα οι αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών»

Κλείνοντας την τοποθέτηση του αναφέρθηκε σε δύο ακόμα μεταρρυθμίσεις που θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο. Αυτήν της απόφασης της κυβέρνησης να περάσει τις αρμοδιότητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών από τις πολεοδομίες των δήμων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να σταματήσουν οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση είναι αυτή της αναθεώρησης που δρομολογείται στο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που έχουν μείνει αμετάβλητες 80 χρόνια.

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, «δεν πατάμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις, αντίθετα επιταχύνουμε» ενώ επανέλαβε ότι «πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι οι αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών» εξηγώντας ότι θα δοθούν μάχες με το «βαθύ» κράτος και με νοοτροπίες που πρέπει να αλλάξουν.