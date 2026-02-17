«Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έτσι το σήμα έναρξης της προεκλογικής προετοιμασίας.

Απευθυνόμενος σε κομματικό ακροατήριο μίλησε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του τόσο πολύ για την εκλογική μάχη που έρχεται και που την προσδιόρισε σε περίπου 15 μήνες από σήμερα -αν και στην πολιτική πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του εκλογικού αιφνιδιασμού.

Με τη χθεσινή του ομιλία ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έδωσε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει, ξεκαθαρίζοντας ότι «ο πολίτης θα είναι και πάλι στο επίκεντρο των επιλογών μας μέχρι το 2030».

Στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η άμεση σύγκριση της σημερινής εικόνας της χώρας με αυτή προ του 2019 ενώ τόνισε ότι «η τελευταία πλήρης χρονιά της θητείας μας πριν από τις επόμενες εκλογές, θα καθορίσει σε έναν βαθμό την ίδια την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια τα οποία έρχονται.»

Τα διλήμματα της εκλογικής αναμέτρησης

«Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σ’ ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;

Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;», ανέφερε χαρακτηριστικά θέτοντας ουσιαστικά και τα διλήμματα της εκλογικής αναμέτρησης.

Η σημασία της πολιτικής σταθερότητας

Στο σημείο που επίσης θα εστιάσει όλο το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτό της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, ειδικά σε αυτή την περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες εξωτερικές προκλήσεις.

«Η πολιτική σταθερότητα, άμα δείτε τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα. Το αναζητούν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι, συνεπώς, άδικο εδώ να αμφισβητείται τόσο επιπόλαια και τόσο εύκολα.

Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η ομαλότητα συνιστά και εφαλτήριο προόδου. Γι’ αυτό και καμία πολιτική δύναμη, πέραν της δικής μας, αυτή την πρόοδο δεν μπορεί να την εγγυηθεί», εξήγησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ.

Παράλληλα, αναδεικνύοντας τις αρχές και τις αξίες της παράταξης, το πατριωτικό της αλλά και το κοινωνικό της πρόσωπο καθώς και το φιλοευρωπαϊκό της προφίλ, επιχείρησε δύο πράγματα. Το πρώτο να κάνει ένα νέο άνοιγμα στην κοινωνία και το δεύτερο να απαντήσει σε κριτικές που έχει δεχθεί «εκ των έσω», όπως αυτές των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Βάζοντας πάντα τα άλλα κόμματα σε άμεση σύγκριση με την κυβέρνηση έκανε λόγο για «αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν, ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης.»

Δε δίστασε επίσης να προχωρήσει σε αυτοκριτική. «Ξεπερνώντας λάθη και ενίοτε τον κακό μας εαυτό εμείς οι ίδιοι να εντείνουμε τη μάχη με το “βαθύ” κράτος, εγκαθιστώντας οριστικά αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη δημόσια ζωή» ενώ προς το τέλος της ομιλίας του εξήγησε ότι «είμαστε μια ικανή κυβέρνηση, που μπορεί να κάνει και λάθη. Κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει τελικά σε λάθος κυβέρνηση.»

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσει άμεσα νέες περιοδείες έως το Συνέδριο του κόμματος που είναι προγραμματισμένο για τις 15 με 17 Μαΐου και αμέσως μετά αναμένεται να ενταθούν οι ρυθμοί της προεκλογικής προετοιμασίας καθώς θα έχει μείνει πλέον περίπου ένας χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών.

