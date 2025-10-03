Την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τη νέα γενιά υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, μία ημέρα πριν η Νέα Δημοκρατία γιορτάσει τα 51 της χρόνια στον πολιτικό βίο της χώρας.

Τονίζοντας ότι «μόνο η ΝΔ εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα», ο πρωθυπουργός κάλεσε τους νέους της παράταξης να αντισταθούν στα fake news και το νέο κύμα λαϊκισμού που –όπως είπε- καλλιεργείται σε όλα τα πεδία της επικαιρότητας, από την τραγωδία των Τεμπών έως τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την εξωτερική πολιτική. «Αυτό το νέο κύμα λαϊκισμού το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή οικονομικά κέντρα που ελέγχουν μέσα ενημέρωσης», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας «που μόνο η ΝΔ εγγυάται σήμερα», εξηγώντας ότι «θα είναι μοιραίο για τη χώρα να την απεμπολήσουμε» .

Το μήνυμα του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος προς τα μέλη της ΟΝΝΕΔ ήταν ξεκάθαρο: «Μη μας παρασύρουν οι μίζερες εντυπώσεις της στιγμής. Όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσουμε και το 2027».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Δεν έχετε ανάγκη ούτε από ακοστολόγητα συνθήματα, ούτε από μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και που ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες το υπουργικό συμβούλιο, εστιάζοντας στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που στηρίζουν τους νέους και κυρίως στις μεγάλες αλλαγές στη φορολογία, με καταργήσεις και μειώσεις φόρων. Μεταξύ άλλων ανέδειξε τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία με τη λειτουργία 4 μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, μίλησε για τις κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος και υπογράμμισε τη μείωση της ανεργίας στο 8%.

«Η Ελλάδα, παρά το πείσμα κάποιων, αλλάζει προς το καλύτερο», τόνισε ο πρωθυπουργός και κάλεσε τα μέλη της ΟΝΝΕΔ να επικοινωνήσουν τα μέτρα που ενισχύουν το εισόδημα περίπου 4 εκατ. πολιτών ενώ στο κλείσιμο της ομιλίας του απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και κινητοποίησης, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες, τότε δηλαδή που όπως έχει πει θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.