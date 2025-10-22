Αφορμή για έντονες συζητήσεις και σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση προκάλεσε η απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, ειδικά από τη στιγμή που πολλές από τις αρμοδιότητες για τη φροντίδα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνούν στο υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερο «λάδι στη φωτιά» όμως έριξε η δήλωση του υπουργού την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για την επίμαχη διάταξη, καθώς σύμφωνα με κάποιους –μεταξύ αυτών και από το κυβερνητικό στρατόπεδο- κρατά αποστάσεις από τις θέσεις του Μεγάρου Μαξίμου σχετικά με το θέμα του Μνημείου και της ρύθμισης που έφερε στη Βουλή.

Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τοποθετήθηκε για όσα δήλωσε ο Νίκος Δένδιας: «Ο υπουργός Άμυνας όταν επικοινώνησα μαζί του για την τροπολογία δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία, την συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει σήμερα».

«Αυτό που αναμένω από το υπουργείο Άμυνας είναι να έρθει με μία πρόταση για το Μνημείο, για το πως θέλουμε το Μνημείο, που μπορεί να είναι και μία πρόταση ευρύτατης συνεννόησης», ξεκαθάρισε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγραφούν ονόματα στον χώρο ενώ ερωτηθείς για την αναφορά του Νίκου Δένδια σε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καό είναι να μείνει έξω από την πολιτική συζήτηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την «ανάγκη μίας συμφωνίας για την προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης», εξηγώντας ότι «αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση που στη άποψη μου εμπεδώνει την κανονικότητα». Όπως είπε, η σημερινή εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει για το Μνημείο για το οποίο σημείωσε ότι «μπορούμε να το δούμε με μία φρέσκια ματιά. Το που αρχίζει ο το Μνημείο και που η Πλατεία».

Αναφερόμενος στο θέμα των αντιδράσεων για την τραγωδία των Τεμπών, ο πρωθυπουργός επανέλαβε αυτό που τόνισε και χθες στη Βουλή σχετικά με εργαλειοποίηση του πόνου των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης.

“Εκλογές την άνοιξη του 2027” – “Βέλη κατά Βελόπουλου και Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σε μία αποστροφή του λόγου του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ενώ επανέλαβε ότι «δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου»

«Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης διευκρινίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει σχέδια για δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ότι θα επιδιώξει την αυτοδυναμία. «Ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη είναι ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που να αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της Ευρώπης το δεύτερο εξάμηνο του 2027», σημείωσε υπενθυμίζοντας ότι εκείνο το διάστημα η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορά έκανε και στη στάση των πολιτικών αρχηγών, εστιάζοντας αρχικά στον Κυριάκο Βελόπουλο. «Που ήταν χθες ο κ. Βελόπουλος, ο τιμητής των συμβόλων; Δεν ήταν στη Βουλή», υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ήταν ο πρώτος που έφερε στη δημόσια συζήτηση την ιστορία περί ξυλολίου στο μοιραίο τραίνο των Τεμπών.

Κριτική άσκησε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έγινε “ουρά” της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και για το ποιον θεωρεί αντίπαλο του, ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «αντίπαλος μου είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης», διευκρινίζοντας ότι αυτή είναι η τάξη καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση ενώ σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι του έκανε εντύπωση που παραιτήθηκε από τη Βουλή και ότι αντί να είναι χθες στο κοινοβούλιο κάνει πολιτική μέσω αναρτήσεων στα social media. Επίσης πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αναλάβει κάποια πρωτοβουλία.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε για το αν η χώρα έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, όπως έχουν υποστηρίξει κάποιοι, ο πρωθυπουργός απάντησε αρνητικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλες χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία και η Αγγλία.

Απόδειξη της υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε, είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό υπερδιπλάσιο του δεύτερου κόμματος.

Σχετικά με τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, θέμα για το οποίο τοποθετήθηκε πρόσφατα και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι κάνουν μεγάλο λάθος όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο αμφισβήτησης της δικαιοσύνης, εξηγώντας ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η καθυστέρηση στην απονομή της. Παράλληλα επισήμανε –με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών- ότι μία αντιπαράθεση για το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία.

Περνώντας στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αναγνώρισε την ακρίβεια ως το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, σημειώνοντας όμως ότι πλέον ο πληθωρισμός κινείται σε χαμηλά ποσοστά και αναδεικνύοντας την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης που οδήγησε 2.000 κωδικούς προϊόντων σε μείωση τιμών έως και 35%. Τόνισε επίσης την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα αρχίσουν τώρα να εφαρμόζονται, κάτι που σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς.

Μίλησε επίσης για το στεγαστικό πρόβλημα, την επιστροφή ενός ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου, την αύξηση των δηλωμένων ενοικίων και προανήγγειλε ότι αν συνεχίσουν να αυξάνονται αυτές οι δηλώσεις ο ίδιος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέα μείωση της φορολογίας τους.

Ανέδειξε επίσης τα οφέλη από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, κάτι που οδήγησε στις μειώσεις φόρων και λήψη μέτρων στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ.

«Ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε το θέμα «δισεπίλυτο πρόβλημα» εξηγώντας ότι είναι δύσκολη η συνθήκη να γίνονται αλλαγές στη λειτουργία του Οργανισμού που πέρασε πλέον στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ και παράλληλα να πρέπει να γίνονται πληρωμές. «Ζητώ κατανόηση» τόνισε για την καθυστέρηση που παρατηρείται στις πληρωμές και ανέδειξε τον κίνδυνο να τεθούν εν αμφιβόλω τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων από όσους έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις, είπε ότι έχουν επιστραφεί 22 εκατ. ευρώ και άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Όσο για τις εγκληματικές οργανώσεις που με διάφορους τρόπους εξασφάλισαν ενισχύσεις είπε ότι δεν θα πίσω όποιο και αν είναι το κόστος.

Η συνέντευξη έκλεισε με μία αναφορά στα εξωτερικά θέματα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι «η Ελλάδα ασκεί μία εξωτερική πολιτική που έχει ενισχύσει την εικόνα της χώρας».