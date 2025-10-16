Το πολιτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή, εκεί όπου αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους πρωθυπουργός και πολιτικοί αρχηγοί για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει συζήτηση πολιτικών αρχηγών για το παλαιστινιακό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τη διευρύνει σε μία συνολική συζήτηση για τα εξωτερικά θέματα.

Ο πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα της Βουλής στις 11:00 και σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου θα μιλήσει αναλυτικά για όλους τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ειδικότερα αναμένεται να αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο μεσανατολικό, στις σχέσεις με τις ΗΠΑ καθώς και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, με στόχο να εξηγήσει τους χειρισμούς της Αθήνας και να αναδείξει τις επιτυχίες της ελληνικής διπλωματίας και τα κέρδη για τη χώρα.

Επίσης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα εστιάσει και στο θέμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης η οποία μέσω της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να προχωρά σε αγορές οπλικών συστημάτων, να αναβαθμίζει την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων και να θωρακίζει αμυντικά τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για το ταξίδι του στην Αίγυπτο και την παρουσία στην υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα, τη δυνατότητα της χώρας να συνομιλεί με όλες τις πλευρές, γεγονός που όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση φαίνεται από τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ αλλά και της επίσκεψης στη Αθήνα της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, ενώ θα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, κάτι που της επιτρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην πολιτική των «ήρεμων νερών» και στις θετικές συνέπειες που έχει αλλά και να τονίσει ότι η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών.

Σημεία τα οποία θα αναδείξει ο πρωθυπουργός ως απόδειξη της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, η συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron, η δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.

Άγνωστο παραμένει αν θα επιλέξει να αναφερθεί και σε ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, αυτό των αρμοδιοτήτων σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το οποίο όμως ήδη προκαλεί αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Όπως έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση, η σχετική τροπολογία με την οποία θα διαφυλάσσεται ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, αναμένεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα και δεν αποκλείεται να ανέβουν οι τόνοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης και για αυτό το ζήτημα.